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Beşiktaş'a 5 kötü haber! Amerika'da ameliyat olacak

Beşiktaş'a 5 kötü haber! Amerika'da ameliyat olacak

Beşiktaş; Rachid Ghezzal, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Valentin Rosier ve Berkay Vardar'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

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Beşiktaş; Rachid Ghezzal, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Valentin Rosier ve Berkay Vardar'ın sağlık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Cezayirli yıldız Ghezzal'ın ABD'de ameliyat olacağını duyurdu.

Rachid Ghezzal

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından yaşadığı ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sonrası Fenerbahçe müsabakası ile takımımıza dönmüştü.

Fenerbahçe maçı sonrası ağrılarının kısmen devam etmesi ve destekleyici tüm tedavi yöntemlerinin uygulanmasına rağmen mevcut durumunun sahada yeterli performansı göstermesini engellediğini ifade etmesi üzerine Rachid Ghezzal’a cerrahi tedavi uygulanması kararı alınmıştır.

Rachid Ghezzal’ın ameliyatı bu akşam ABD’de gerçekleşecektir.

Arthur Masuaku

Futbol A Takımımızın 4 Kasım 2022 tarihindeki antrenmanı sonrasında dizinde şişlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği eklem yüzünde kemik ödemi tespit edilmiştir.

Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Josef de Souza

Galatasaray müsabakası sonrasında dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR incelemesinde sağ dizinde eklem içi sıvı artışı (efüzyon) tespit edilmiştir.

Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Valentin Rosier

Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı müsabakanın 40. dakikasında sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Valentin Rosier’in Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Berkay Vardar

Futbolcumuz Berkay Vardar’ın sol diz iç kısmında ağrı hissetmesi üzerine Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adale grubunda (hamstring) tendinit saptanmıştır.

Berkay Vardar’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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