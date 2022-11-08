İYİ Parti'den bomba Devlet Bahçeli iddiası! Bahçeli bugün erken seçim tarihi mi açıklayacak

AK Parti'nin başörtü düzenlemesi için HDP'yi ziyaret etmesiyle ilgili tartışma sürüyor. İYİ Parti İBBB Başkanvekili İbrahim Özkan, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını öne sürdü.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesiyle ilgili tartışma sürüyor. MHP yöneticileri, Devlet Bahçeli'nin HDP ziyaretiyle ilgili söyleyecekleri için bugünkü MHP Meclis Grup Toplantısı'nın beklenmesini isterken, İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin bugün erken seçim tarihini açıklayacağı iddiasi geldi.

Enteresan gelişmeler olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını öne sürdü. Özkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,"Yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak…" ifadelerini kullandı.

Ciddi rahatsızlık var, Genel Merkez'e ulaştı

Son gelişmelerden MHP içinde yıllarca aynı saflarda olduğu arkadaşlarının rahatsız olduğunu ifade eden Özkan, "Daha önce MHP'de görev yapmış kişilerele görüştüm. Ciddi rahatsızlık var. Genel merkeze sirayet etti. Bahçeli'nin yarın ciddi bir hamle yapılacağı düşünülüyor" diye konuştu.