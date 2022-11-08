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İstanbul'da ekmek 7.5 lira olacak iddiası! Halk Ekmek açıkladı: Yıl sonuna kadar zam yok

İstanbul'da ekmek 7.5 lira olacak iddiası! Halk Ekmek açıkladı: Yıl sonuna kadar zam yok

İSTANBULLULARI sevindirecek haber. Dün ekmek üreticileri Aralık ayı gelmeden ekmeğin 7.5 TL olacağını açıklamıştı. İBB Halk Ekmek, "İstanbul'da Halk Ekmek'e yıl sonuna kadar zam yok" açıklaması yaptı.

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İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Halk Ekmek’e yıl sonuna kadar zam yapmayacağını duyurdu. Nama, “Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nama, İBB Halk Ekmek’e yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu. Nama’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz.”

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