Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin ekmek fiyatı isyanı! 'Bir baktım 72 lira...'
Tv100 ekranlarında yayınlanan Gün Uyanıyor programı sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında ekmek fiyatlarına isyan etmeden geri duramadı. Siyez ekmeğinin fiyatına inanamadığını ifadelerinde yer veren deneyimli sunucu 'olacak iş değil' diyerek ekmeği kasada nasıl bıraktığını anlattı.
2022 yılında görülen yüksek enflasyonla beraber gıda fiyatlarının artışı son günlerde cep yakıyor. Tv100'de yayınlanan Gün Uyanıyor programını sunan Ela Rümeysa Cebeci canlı yayında siyez ekmeğinin fiyatına isyan etti. Ekmeğin fiyatının 72 liralı olmasına 'olacak iş değil' diyerek kasada bıraktığını belirten Cebeci'nin sözleri ilgi çekti.
"Bir baktım fiyatına 72 lira..."
Cebeci sıradaki haberi sunacağı sırada bir markette yaşadığı anısını anlattı. Duruma şaşırdığını belirten Cebeci, "Geçen gün büyük bir markete girdim. Bir siyez ekmeği alayım dedim. Bir baktım fiyatına, 72 lira...
"Tavrımı koydum, almadım"
Dedim ki 'gerçekten mi?' Kasiyer dedi ki 'gerçekten...' Almayacağım dedim. Tavrımı koydum ve almadım.
Çünkü 72 lira olacak iş değil. Siyez ekmeği tamam ama 72 lira değil. Ekmeğin kıymetini bilmemiz de güzel." ifadelerini kullandı.