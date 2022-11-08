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Tahmin tuttu meteoroloji 7 il için sarı kod alarmı verdi! Fırtına, hortum, dolu...

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Tahmin tuttu meteoroloji 7 il için sarı kod alarmı verdi! Fırtına, hortum, dolu...

Meteorolojinin hava durumu tahmini tuttu ve soğuk, yağışlı hava yurdu teslim aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahminine göre, İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ili de sarı kodla uyardı. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini

Tahmin tuttu meteoroloji 7 il için sarı kod alarmı verdi! Fırtına, hortum, dolu...
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Tahmin tuttu meteoroloji 7 il için sarı kod alarmı verdi! Fırtına, hortum, dolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Yağışların bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Tahmin tuttu meteoroloji 7 il için sarı kod alarmı verdi! Fırtına, hortum, dolu...

Sarı kodlu uyarı nedir

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

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Tahmin tuttu meteoroloji 7 il için sarı kod alarmı verdi! Fırtına, hortum, dolu...

İşte sarı kodla uyarılan o iller... 

Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Şanlıurfa

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