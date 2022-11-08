Tahmin tuttu meteoroloji 7 il için sarı kod alarmı verdi! Fırtına, hortum, dolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Yağışların bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.