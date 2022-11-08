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Hande Fırat yazdı: MHP'ye göre AK Parti bunu zaten yapamaz!

Hande Fırat yazdı: MHP'ye göre AK Parti bunu zaten yapamaz!

Tüm gözler bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, AK Parti'nin HDP'yi ziyaret edip destek istemesine çevrilmişken, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'tan dikkat çeken bir kulis geldi. MHP'nin yeni bir 'PKK ile çözüm süreci' endişesinin olmadığını belirten Hande Fırat, "MHP’ye göre AK Parti bunu zaten yapamaz" diye yazdı.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili hazırlığını yaptığı Anayasa çalışmaları kapsamında HDP'ye yaptığı ziyaretin MHP'de nasıl yankı bulduğunu yazdı. Fırat'ın yazısından dikkat çeken bölümler şöyle:

- MHP çok da sorun haline getirmiyor. CHP ile HDP’nin bir olduğunu düşünen MHP’ye göre, CHP’ye giden AK Parti’nin HDP’ye gitmesi yadırganmıyor.

AK Parti yeni bir çözüm süreci başlatamaz!

- MHP’nin yeni bir açılım, HDP’ye farklı bir bakış açısının geleceği yönünde bir endişesi yok. MHP’ye göre AK Parti bunu zaten yapamaz.

- MHP, HDP konusundaki yıllardır süren tavrını aynı kararlılıkla yürütüyor. Kısacası MHP’nin HDP’ye gitmesi, konuşması gibi bir gündemi söz konusu bile değil.

İlişkilerde özenin altı çiziliyor

- AK Parti’nin gidişine ise müdahale etmek gibi bir düşünceleri yok. Bunu AK Parti’nin bir partisel ziyareti olarak görmeyi tercih ediyorlar. Ancak yine de ilişkilerde özenin altı çiziliyor.

- AK Parti’nin bu hamlesinin ve parti içinden yapılan farklı açıklamaların, muhalefet tarafından eleştirilmesinin kaçınılmaz olduğu da belirtiliyor.

İttifakı bozmak isteyenlere prim yok

- Tüm bunlara rağmen içeriden ya da dışarıdan Cumhur İttifakı’na zarar vermek isteyen bazı isimlerin bu durumu kullanmasına da müsaade edilmeyecek. Yani MHP’ye göre Cumhur İttifakı’nın arası bozulsun diye uğraşanlara prim verilmeyecek.

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