Şanlıurfa’da fare zehri içen 3 kız öğrenci hastanelik oldu

ŞANLIURFA’da kolaya kattıkları fare zehrini içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

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İddiaya göre lisede okuyan M.K. (15), H.Ö. (18) ve Z.C. (15) isimli kız öğrenciler, marketten aldıkları kolaya fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti. Öğrencilerin kustuğunu fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi.

3 öğrenci olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanede tedavi altına alındı.

İntihar girişimi mi?

Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmezken, olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.