BIST 4.332
DOLAR 18,52
EURO 18,53
ALTIN 994,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa’da fare zehri içen 3 kız öğrenci hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da fare zehri içen 3 kız öğrenci hastanelik oldu

ŞANLIURFA’da kolaya kattıkları fare zehrini içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

Abone ol

 İddiaya göre lisede okuyan M.K. (15), H.Ö. (18) ve Z.C. (15) isimli kız öğrenciler, marketten aldıkları kolaya fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti. Öğrencilerin kustuğunu fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi.

3 öğrenci olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanede tedavi altına alındı.

İntihar girişimi mi?

Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmezken, olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hande Fırat yazdı: MHP'ye göre AK Parti bunu zaten yapamaz!
Hande Fırat yazdı: MHP'ye göre AK Parti bunu zaten yapamaz!
İstanbul'da ekmek 7.5 lira olacak iddiası! Halk Ekmek açıkladı: Yıl sonuna kadar zam yok
İstanbul'da ekmek 7.5 lira olacak iddiası! Halk Ekmek açıkladı: Yıl sonuna kadar zam yok
Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak! İBB AK Parti'ye geçecek! 'Ahmak' videosu olay
Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak! İBB AK Parti'ye geçecek! 'Ahmak' videosu olay
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! 28 asker ve sivil için gözaltı kararı
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! 28 asker ve sivil için gözaltı kararı
İYİ Parti'den bomba Devlet Bahçeli iddiası! Bahçeli bugün erken seçim tarihi mi açıklayacak
İYİ Parti'den bomba Devlet Bahçeli iddiası! Bahçeli bugün erken seçim tarihi mi açıklayacak
İstanbul'da sağlık ekibine saldıran 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da sağlık ekibine saldıran 3 şüpheli tutuklandı
Emre Belözoğlu çekim yapan basın mensubu ile tartıştı
Emre Belözoğlu çekim yapan basın mensubu ile tartıştı
Jorge Jesus: Her maç final rakibin kim olduğuna bakmıyoruz!
Jorge Jesus: Her maç final rakibin kim olduğuna bakmıyoruz!
Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus'un tepkisi dikkat çekti
Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus'un tepkisi dikkat çekti
FETÖ elebaşı Gülen'den yeni itiraf: Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz
FETÖ elebaşı Gülen'den yeni itiraf: Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz
Beşiktaş'a 5 kötü haber! Amerika'da ameliyat olacak
Beşiktaş'a 5 kötü haber! Amerika'da ameliyat olacak