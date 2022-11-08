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Ağrı'daki kazada kimlikler zor belirlendi! Yanarak ölen 6 kişinin ismi açıklandı 1 kişi hala belirsiz

Ağrı'daki kazada kimlikler zor belirlendi! Yanarak ölen 6 kişinin ismi açıklandı 1 kişi hala belirsiz

AĞRI Tutak'tan dün gelen son dakika haber korkunçtu. Yolcu otobüsü freni patlayınca karşı şeride geçip 2 tırla çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle hem otobüs hem tırlar patlayıp alev almıştı. Korkunç kazada 7 kişi ölmüş 2'si ağır 21 kişi yaralanmıştı. Bugün Ağrı kazasında ölenlerin ve yaralananların kimlikleri duyuruldu.

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AĞRI'nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü korkunç bir faciaya sebep olmuştu. Pazartesi günü meydana gelen içinde 18 kişi bulunan yolcu otobüsü patlamış, çarptığı 2 tırla birlikte alevlerin ortasında kalmıştı. Kazada 7 kişi ölürken, 2'si ağır 21 kişi yaralanmıştı.

Yanarak öldüklerinden kimlikleri zor belirlendi

Kazada ölenlerin kimlikleri yanarak can verdikleri için ilk gün belirlenemedi. Yaşamını yitirenlerden 6'sının kimliği bugün tespit edilip açıklandı. Şu ana kadar yanarak ölen bir kişinin kimliği henüz tespit edilebilmiş değil. 

Ağrı kazasında ölenlerin isimleri

İki Tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada ölenler arasında otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay da bulunuyor. Yaşamını yitiren diğer kişiler ise yolcu ve isimleri şöyle: Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı

Kazada yaralananların isimleri

Korkunç kazada yaralanların isimleri de bugün açıklandı. Yaralıların isim listesi de şöyle:

1. MUHLİSE IŞIK
2. HAKAN ÇELİK
3. İBRAHİM YİĞİT
4. CEVHER DAYAN
5. ZÜBEYDE ÇİFTÇİ
6. ŞAVAŞ ÇEMREK
7. SABAHATTİN KAPICI
8. SÜLEYMAN ÖZER
9. ORHAN UYUMAZ
10. EYYÜP İLTER
11. ONUR CAN ELÇİ
12. ZEHRA DUMAN
13. MEHMET LATİF IŞIK
14. GİRGÜN ÖZBEK
15. ALİ EREN DİLMAÇ
16. ZEYNEP DİLMAÇ
17. YUSUF DİLMAÇ
18. SERHAT KISA
19. BİRSEN ÇİFTÇİ
20. MAKBULE ÖZER
21. FİKRET IŞIK

Kazanın video görüntüleri tüyleri diken diken etmişti.

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