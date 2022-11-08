Mahalle bakkallarında yeni dönem! Artık bu ürünler de satılabilecek

Mahalle bakkalları bundan böyle 'koop bakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor. Gerçekleştirilecek projeyle beraber Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan 120 ürün artık mahalle bakkallarında da satılabilecek.

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'Koop bakkal' projesi için kollar sıvandı. Zincir marketlere karşı uzun süredir yaşam savaşı veren mahalle bakkalları artık 'koop bakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor.

Proje ile Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler artık mahalle bakkallarında da satılabilecek.

120 ürün mahalle bakkallarında

Yapılan çalışmayla bakkal esnafının desteklenmesi amaçlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifi bakkallarla anlaşma yapacak. Mahalle bakkalları artık koop bakkal olacak. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 120 ürün, mahalle bakkallarında da bundan böyle satılabilecek. Proje daha şimdiden mahalle bakkallarını heyecanlandırdı.

"En iyi yer en yakın yerdir"

Show Haber'de yer alan habere göre konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir bakkal esnafı "24 yıllık esnafım. Hem vatandaş ihtiyacını giderir. En iyi yer en yakın yerdir. Piyasayı canlandırmak bakımından olumlu bir şey." ifadelerini kullandı.

Proje ile hem küçük esnaf desteklenecek, hem de vatandaş Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan ucuz ürünlere kolayca ulaşabilecek.

Kopp Bakkal olmanın şartları neler?

Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.

Anlaşmalı bakkallar bir rafını Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerine ayıracak. Bakkallara ürünler iskontolu şekilde verilecek. Pilot uygulama önce 6 ilde hayata geçirilecek, sonra yaygınlaştırılacak.