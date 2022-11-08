Meral Akşener'in adayı Mehmet Haberal! Akşener 'Bıktım bu toplantılardan' dedi...

Altılı Masa'yı dağıtacağı iddia edilen Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylarının sayısının 3'e çıktığı iddia edildi. Mansur Yavaş'a "sakın kendini bağlama" mesajı giderken, Genel Başkan Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak Mehmet Haberal'ı düşündüğü öne sürüldü.

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Altılı Masa 14 Kasım'da DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde yeniden toplanıyor. Gündeminde başörtü düzenlemesi ve BTP lideri Hüseyin Baş'ın da masaya davet edilmesi gibi iki kritik konu öne çıkıyor. Masanın kaderini belirleyicisi konumundaki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili kulislere her gün yeni bir iddia düşüyor.

Hüseyin Baş 'masayı dağıtma aparatı' mı?

Hüseyin Baş'ın da masaya davet edilmesini isteyen Akşener'in toplantıda bu konuyu gündeme getirmesi beklenirken, CHP bu fikre 'Masayı dağıtmak için bahane arıyor' gerekçesiyle karşı çıkıyor. DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de Hüseyin Baş'ın masaya davet edilmesine şiddetle karşı çıkıyor. AK Parti'nin başörtü teklifi de Altılı Masa'da gündemin önemli bir başlığı.

Kılıçdaroğlu'na 'buyur çöz' diyecek

CHP'nin anayasa teklifine 'hayır' diyeceği neredeyse kesinleşti. İYİ Parti'nin de AK Parti'nin seçimlerle aynı gün başörtü referandumuna gitmesini engellemek için 'hayır' diyeceği konuşuluyor. Ancak İYİ Parti içindeki bir grup ise "Hayır dersek vatandaşa anlatamayız" diye bu fikre karşı çıkıyor. Akşener'in konuşu masaya getirip, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Madem gündeme getirdin buyur bu sorunu çöz" diyeceği iddia ediliyor.

Mansur Yavaş'a haber gitti: Sakın bağlama

Milliyet yazarı Zafer Şahin ise Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını yazdı. "İyi Parti’deki hâkim görüş 'Şartlar ne olursa olsun Kılıçdaroğlu masanın adayı olmasın' şeklinde" diye yazan Zafer şahin, "İyi Parti’nin Yavaş’a 'Sakın bu süreçte adaylık konusunda kendini bağlayacak bir açıklama yapma. Biz senin için şartları olgunlaştırmaya çalışıyoruz' mesajı yolladığı konuşuluyor kulislerde" dedi.

İYİ Parti'nin sürprizi Mehmet Haberal

Bir diğer iddia, İmamoğlu’nun Akşener ile anlaştığı yönünde. Ama kulislerde çok üzerinde durulmayan bir formül bu. Merkezinde İyi Parti’nin olduğu bir başka iddia daha var. İyi Parti’nin sürpriz Cumhurbaşkanı adayının Mehmet Haberal olduğu konuşuluyor kulislerde. Bu ihtimale de çok şans tanınmıyor Ankara’da. Haberal, Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanmış, ancak tutukluluk süresini hastanede geçirmişti.

Akşener, 'Bıktım bu toplantılardan' dedi

Zafer Şahin, Akşener’in yakın çevresine “Bu masadan da toplantılardan da bıktım” dediğine dair de rivayetler olduğunu yazdı. Şahin, İyi Parti'nin ayrıca bir türlü beklediği oy oranını yakalayamamasının sebebi olarak da CHP’yi gördüğünü yazdı.