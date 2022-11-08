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Soner Yalçın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği uyuşturucu baronlarını tek tek açıkladı

Soner Yalçın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği uyuşturucu baronlarını tek tek açıkladı

Yazar Soner Yalçın, liberal ülkelerde kapitalist sistemin yaşaması için bazı uyuşturucu maddelerinin yasal hale getirildiğini belirterek, Afganistan ve Kolombiya'nın günah keçisi gösterildiğini yazdı. Şahin, "dünyada en büyük uyuşturucu ekstazi üreticisi iki ülke Hollanda ve Belçika'dır! Dünyada marihuananın yüzde 56'sı ABD'de üretiliyor!" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Tepki çeken açıklamalar sonrası Emniyet ve Jandarma, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 'beşinci kol' faaliyeti yürütmekle suçladı.

Tartışmalar sürerken dikkat çeken bir yazı Sözcü yazarı Soner Yalçın'dan geldi. "Uyuşturucunun asıl sahibi" başlıklı yazısında Yalçın, konuya farklı bir pencereden baktı.

Vahşi liberalizm

Meselenin para olduğunu yazan Yalçın, "Mesele, neoliberalizmin dünyaya-insana sadece “kâr odaklı” bakmasıydı! Pazarda her şey alınıp satılmalıdır. Ki sadece ABD değil…" ifadelerine yer verdi ve bazı uyuşturucu maddelerinin serbest bırakan liberal batılı ülkeleri sıraladı. 

Çin, Rusya, Küba, Somali, Vietnam, Kongo, Sırbistan, Venezuela gibi neoliberalizm etkilerinden uzak ülkelerde marihuana dâhil tüm uyuşturucular yasak kapsamında olduğuna dikkat çeken, Yalçın, yazısına şöyle devam etti: 

"Neoliberalizm “kurucu atalarından” Friedman'ın başını çektiği “yasallaştırın” bildirisinin 2005 yılında olması tesadüf değildi. Henüz 2008 büyük çöküşüne üç yıl olsa da ekonomistler neoliberalizmin çökmekte olduğunun farkındaydı. Sosyal devletin bitirilmesi, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik dâhil yapılan özelleştirmeler “kapitalizme merhem” olmamıştı. Sıra uyuşturucu parasının sisteme eklemlenmesine gelmişti…

Metamfetamin ABD tarafından dünyaya dağıtılıyor

Uyuşturucu-kapitalizm ilişkisi üzerinde kimse duruyor mu? Metamfetamin (argo ifadesiyle “Metin Abi”) ilaçları dünyaya genel olarak hangi el tarafından dağıtılıyor: ABD….

Marihuananın yüzde 56'sı ABD'de üretiliyor

“Uyuşturucu” denilince Batı medyası/diziler (Afganistan'dan, Kolombiya'ya) bir avuç ülkeyi akla getirtiyor. Kaçınız bilirsiniz; dünyada en büyük uyuşturucu ekstazi üreticisi iki ülke Hollanda ve Belçika'dır! Dünyada marihuananın yüzde 56'sı ABD'de üretiliyor!

Evet, bizde Türkiye'deki uyuşturucu paralarının sisteme eklenip eklenmediğine dair sert sözler sarf edildi. Oysa neoliberalizm kimi ülkelerde adımı “yasal” olarak attırdı bile!

Söylemeden edemeyeceğim:

Ülkemizde biri, bir konuyu gündeme getiriyor, diğerleri hemen cevap veriyor. Neyin ne olduğu anlaşılmadan-sonuca bağlanmadan konu gündemden kalkıveriyor. “Var sen biraz oyalan” yüzeyselliği! Bu, “kürsü siyaseti” anlayışı çünkü: Söyle geç, belge-bilgi hak getire!"

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı için tıklayın

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "O kadar müsrifce harcadılar ki beytülmale el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler, tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar."

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