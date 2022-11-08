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Beşiktaş'ta stopere sürpriz isim! Dünya yıldızı sezon sonu boşa çıkıyor

Beşiktaş'ta stopere sürpriz isim! Dünya yıldızı sezon sonu boşa çıkıyor

Beşiktaş'ta Valerian İsmael'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu devralan Şenol Güneş transfer çalışmalarına başladı. Özellikle savunma hattında sıkıntılar yaşayan Siyah-Beyazlılarda stoper transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcının vereceği rapor doğrultusunda harekete geçecek yönetimin daha önce Alman devi Bayern Münih'te de forma giyen şimdilerde Fransız ekiplerinden Lyon'da forma giyen Jerome Boateng için transfer girişmelerinde bulunacağı iddia edildi.

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Beşiktaş'ta öncelikli takviye yapılacak mevkilerden olan stoper için aday iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Bunlardan ilki de Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Alman futbolcu Jerome Boateng oldu.

Daha önce de birçok kez Siyah-beyazlılar ile adı anılan oyuncu için siyah beyazlıların rakam ve form araştırması yapmaya başladığı ileri sürüldü.

Sezon sonunda boşa çıkıyor
Sabah'ın haberine göre; Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun düşük bir bonservis ücretiyle alınabilme ihtimali nedeniyle listeye girdiği de iddialar arasında yer aldı. Bu sezon Fransız ekibinde fazla şansa bulamayan 1.92 boyundaki futbolcu son 4 mücadele forma giydi.

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