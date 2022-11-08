10 bin lira olacak mı? Bakan Bilgin'den 2023 asgari ücret için flaş açıklama

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak merak ediliyor. Asgari ücret için farklı farklı rakamlar konuşulurken bunların arasında yeni yılda asgari ücretin 10 bin TL olabileceği iddiası da var. Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücrete ilişkin bir açıklama geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 asgari ücret ile ilgili flaş açıklama yaptı. Bakan Bilgin, asgari ücret ile ilgili olarak "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız." açıklamasında bulundu.

Sözleşmeli personele kadro ile ilgili olarak kamu kuruluşlarıyla görüştüklerini söyleyen Bakan Bilgin "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz." ifadelerini kullandı.