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O gün yaklaşıyor! İslam Memiş'in altın fiyatı açıklaması bomba yeni zirveye bakın

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O gün yaklaşıyor! İslam Memiş'in altın fiyatı açıklaması bomba yeni zirveye bakın

Hafta sonu 1000 liranın üzerini gören gram altın bugün (8 Kasım) 995 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın yükselecek mi düşecek mi? Yatırımcın dört gözle beklediği açıklama İslam Memiş'ten geldi.

O gün yaklaşıyor! İslam Memiş'in altın fiyatı açıklaması bomba yeni zirveye bakın

8 Kasım altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altının gram fiyatı 995,40, çeyrek altın 1.648, yarım altın 3.296 liradan alıcı bulurken Dolar 18.53, Euro 18.55 liradan işlem görüyor. İslam Memiş tv100'deki yazısında altında beklenen yükselişe dikkat çekti ve şunları söyledi:

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O gün yaklaşıyor! İslam Memiş'in altın fiyatı açıklaması bomba yeni zirveye bakın

- Altı aydır manipüle edilen emtia, pariteler ve kripto paraların bu hafta yükselişini sürdüreceğini öngörüyorum.

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O gün yaklaşıyor! İslam Memiş'in altın fiyatı açıklaması bomba yeni zirveye bakın

-Ancak Perşembe gününe dikkat! Çünkü Perşembe günü ABD enflasyon verisi açıklanacak.

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O gün yaklaşıyor! İslam Memiş'in altın fiyatı açıklaması bomba yeni zirveye bakın

-Yurt içi piyasalarda ise Perşembe günü İşsizlik verisini takip edeceğiz. Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip sevilerin görüldüğünü düşünüyorum.

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