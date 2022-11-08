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Hesaplarınızı kontrol edin Bakan Yanık duyurdu! O paralar hesabınıza yattı

Hesaplarınızı kontrol edin Bakan Yanık duyurdu! O paralar hesabınıza yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kasım ayı 2.1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kasım ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 940 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Kasım ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapıldı

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kasım ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Engelli aylığını kimler alabilir? 

%40-69 Engelli aylığı:

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,

%40-%69 arası engelli olan,

%70 ve Üzeri Engelli Aylığı;

18 yaşından büyük olan,

%70 ve üzeri engelli olan,

 Engelli aylığı hesaplara ne zaman yatıyor?

*Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü yatıyor.

*Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü yatıyor.
*Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü yatıyor.
*Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü yatıyor.
*Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü yatıyor.

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