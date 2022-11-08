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Bakan Nebati'den kritik kredi açıklaması! Üç kattan fazla arttı

Bakan Nebati'den kritik kredi açıklaması! Üç kattan fazla arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme ve istihdam için anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye Ekonomi Modeline ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir.

Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir.

Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ’lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür.

Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz. 

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