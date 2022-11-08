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Emekli olup çalışanlar kıdem tazminatı alır mı?

Emekli olup çalışanlar kıdem tazminatı alır mı?

Yeni yılda asgari ücret zammına bağlı olarak en az yüzde 40 ila 50 arasında artması beklenen kıdem tazminatı için yeni bir düzenleme yapılması gündeme geldi. Düzenlemede en dikkat çeken detay ise tazminatların vadeye bölünmesi. Peki Emekli olup çalışanlar kıdem tazminatı alır mı?

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EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi Aralık ayında Meclis gündemine gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Erdoğan’ın imzayı atmasının ardından ise Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek EYT yasası il, 8 Eylül 1999 yılı öncesinde çalışan ve gerekli şartları karşılayan milyonlar yaşa takılmadan emekli olabilecek. İlk etapta emekli olacak yaklaşık 1,5 milyon kişinin olduğu belirtilirken, bu kişiler için kıdem tazminatı hakkı da doğacak.

Tazminat ödemesine vade

Bu kapsamda 2023 yılı bütçesinde de önemli bir artışa gidildi. Gelecek yılın bütçesinde 3600 ek gösterge, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi dikkate alınarak yüzde 60'a yakın bir artış söz konusu. Devletle birlikte şirketler de yeni emeklilere kıdem tazminatı konusunda planlama yapıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 40-50 olması durumunda kıdem tazminatı maliyeti de aynı oranda artması beklenirken iş dünyasından flaş bir hamle geldi.

Emekli olup çalışanlar kıdem tazminatı alır mı? 

Emeklilik nedeniyle tazminatını alıp ayrılan kıdem hakkını sıfırlar. Yeniden aynı işyerinde çalışan için yeni bir çalışma dönemi başlar. Emekli olduğu tarihte kıdemi ödendiği için sıfırlanmış kabul ediliyor. Ancak kıdem tazminatını almadan emekli olup çalışmaya devam edenler ayrılırken tazminatını alabilir.

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