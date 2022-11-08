İstanbul Halk Ekmek fakire 3 TL'ye satıp bizi perişan etti dedi! Bunu izleyen 'daha beter olun' diyor

İSTANBUL ekmek zammı tartışması yaşıyor. İBB'nin halk ekmeği fırıncıların fiyatı 7.5 liraya çıkarmasının önündeki en büyük engel oldu. İstanbul Halk Ekmek zam yapmayacağını duyurunca Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar bu sabah FOX TV canlı yayında dert yandı. Cihan Kolivar "Halk ekmek bizi perişan etti, fakire 3 liraya satıyor" diyerek şikayetçi oldu. Cihan Kolivar, dün akşam Habertürk ekranlarında ise 'ekmek yiyenleri aptal' olarak nitelemişti.

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İSTANBUL ekmek fiyatlarına yüzde 50 zam yaparak 7.5 liraya çıkarmak isteyen fırıncılarla gündemde. Televizyon ekranlarını dolaşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'girdilerden' dert yapıp ay sonuna kadar zam yapmalarının kaçınılmaz olduğunu savundu. Cihan Kolivar, bu sabah katıldığı FOX TV canlı yayınında ise "Halk Ekmek'ten dert yanması ile gündem oldu.

Halk Ekmek bizi perişan etti

İlker Karagöz'ün canlı yayın konuğu olan Cihan Kolivar, "Halk ekmek bizi 1.5 - 2 senedir perişan etti. Hele bu son açılan fabrikadan sonra ekmek adedini günlük 1 milyon 700 bine çıkardılar" diyerek dert yandı.

Fakirlere 3 liraya satıyorlar

Sunucu İlker Karagöz, ucuz Halk ekmekten dert yanan konuğuna, "ama vatandaş da ucuz ekmek istiyor' diye itiraz etti. Cihan Kolivar bu kez Halk ekmeğin fakirlere 3 liraya satılmasından şikayetçi oldu. Cihan Kolivar şunları söyledi:

-Eskiden her tarafa ortalama ekmek dağıtırlardı. Şimdi fakir bölgeler ucuz 3 liralık ekmeği yığıyorlar. Zengin bölgelere de paket ve çavdar tam buğday ekmeklerini yığıyor. Zengin bölgede felaket para kazanıyor.

HALK EKMEK SON FABRİKASI İLE PİYASAYA AYAR VERDİ Ekmek üreticisi Cihan Kolivar'ın 'son açtıkları halk ekmek fabrikası ile bizi bitirdiler' dediği o fabrika Hadımköy'de 23 Temmuz 2022 tarihinde açıldı. Ahmet İsvan Halk Ekmek fabrikası 14 ayda tamamlanıp bu yaz devreye alındı. Bu fabrika Türkiye'nin, tek kapalı alandaki, en büyük ekmek fabrikası. 78 bin metrekare toplam alana sahiptir. İBB Halk Ekmek fabrikasının 1.üretim hattında 250 bin normal ekmek, 2.hattında 1 milyon adet tek kişilik porsiyon (roll) ekmek; 3. üretim hattında ise 200,000 hamburger, tost, kurabiye gibi poşetli çeşit ürün üretiliyor.

Halk Ekmek : Maliyet arttı ama zam yapmayacağız

İstanbul fırıncıları ekmek fiyatlarını 5 liradan 7.5 liraya çıkarmak için yaygara yaparken, İstanbul Halk Ekmek 'zam yapmama' kararı aldı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, “Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekmek yiyenlere aptal dedi

Ekmeğe zammı haklı göstermek için ekranları dolaşan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, dün akşam da Habertürk TV'de canlı yayındaydı. Cihan Kolivar, ekmek yiyenleri aptal olarak niteleyen skandal sözlere imza attı.