Gözler saat 14:45'te Devlet Bahçeli'de! HDP ziyareti sonrası 'erken seçim' mi diyecek?

AK Parti'nin başörtü değişikliği için HDP'den destek istemeye gitmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vereceği tepki merak konusu olmuştu. Bahçeli bugün saat 10:45'te MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. İddialar havada uçuşuyor. İşte gazetecilerin ve siyasetçilerin Devlet bahçeli tahminleri...

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Siyaset dünyasının gözü kulağı bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. Bahçeli'nin, AK Parti'nin başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'ye yaptığı ziyarete nasıl tepki vereceği merak konusu. MHP yöneticileri, "Bahçeli'nin Grup konuşmasını bekleyin" dedi. Medyada kulisler ve iddialar ise havada uçuşuyor.

İYİ Parti: Erken seçim tarihini açıklayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını öne sürdü. Özkan, "Erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak… Ciddi rahatsızlık var. Genel merkeze sirayet etti" iddiasında bulundu.

Ahmet Hakan: Kırıp dökmeyecek

Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan ise, "MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bugün yapacağı konuşmayı çok merak ediyorum. Çünkü gündemde, AK Parti heyetinin HDP heyeti ile yaptığı görüşme var. Ve bu konuda Bahçeli’nin ne diyeceği siyaset gündeminin en önemli konusu. Benim bir tahminim var. O da şu: Kırıp dökmeyecek. Bir kopuş tavrı koymayacak." die yazdı.

Hande Fırat: Bahçeli burada çok hassas

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AK Parti'nin ziyaret öncesi Devlet Bahçeli'yi bilgilendirmediğini hatırlatarak, "Bahçeli’yi yıllardır tanıyanlar bilir, bu konudaki hassasiyeti bambaşka bir boyuttadır. Bugün Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında bu konuyu ne şekilde ele alacağı önemli" dedi ve MHP'nin tavrını "MHP çok da sorun haline getirmiyor. CHP ile HDP’nin bir olduğunu düşünen MHP’ye göre, CHP’ye giden AK Parti’nin HDP’ye gitmesi yadırganmıyor" diye özetledi.