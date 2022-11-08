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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 530 bin Suriyeli ülkesine döndü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 530 bin Suriyeli ülkesine döndü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İstikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İstikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü" dedi.

Diğer yandan Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.

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