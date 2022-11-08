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Ekrem İmamoğlu'nu bitirme planı; Tutuklayın siyasi hayatı bitsin!

Ekrem İmamoğlu'nun yeniden kahramanlaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Hadi Özışık, 'yapmayın pişman olursunuz' diyerek uyardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için tehlike çanları çalıyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İmamoğlu'na kurulan tuzağı köşesine taşıdı ve çarpıcı bir iddiada bulundu. 

İnternethaber Yayın Grubu yönetim kurulu Başkanı Hadi Özışık, İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'la yarışan Ekrem İmamoğlu'nun nasıl belediye başkanı seçildiğini hatırlatarak, "Yapmayın etmeyin, İmamoğlu'ndan kahraman çıkaracaksınız, pişman olacaksınız" dedi.

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