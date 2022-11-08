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AKP'nin HDP ziyareti ne iş? Mehmet Ali Cevheri asıl niyeti canlı yayında itiraf etti herşey oy için

AKP'nin HDP ziyareti ne iş? Mehmet Ali Cevheri asıl niyeti canlı yayında itiraf etti herşey oy için

ŞANLIURFA AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri HDP ile ilgili sözleriyle gündemde. Dün akşam TV100'e canlı yayınla bağlanan Mehmet Ali Cevheri, AKP'nin HDP'yi ziyaret etmesine de destek verdi. Cevheri HDP ile çözüm sürecinin başlatılması konusundaki sorulara net yanıt vermezken, Barış Yarkadaş canlı yayında ısrarcı oldu. Cevheri HDP ile ilgili söylemlerle ilgili baklayı da çıkardı : 'seçmeni yanımıza çekmek onların oylarını almak temel hedefimizdir' dedi.

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ŞANLIURFA AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP'nin HDP ile görüşmesini uygun bulmazken, partisinin HDP'ye gitmesini ise 'olması gereken' olarak yorumladı. TV100 canlı yayınına katılan Mehmet Ali Cevheri, 'Anayasa değişikliği için oylarına ihtiyacımız var' diye konuştu.

Mehmet Ali Cevheri, HDP ile ilgili yumuşak söylemlerle ilgili baklayı da ağzından çıkardı. Cevheri, HDP'yi tasvip etmese de seçmenlerinin oylarına ihtiyaçları olduğunu şu sözlerle ortaya döktü:

HDP seçmenini yanımıza almak istiyoruz

-Kendimize yakın gördüğümüz bütün seçmenler üzerinde çalışacağız. HDP’yle bir politika noktasında uyumumuz kesinlikle olamaz çünkü biz 'Tek vatan, tek bayrak, tek millet' noktasında kırmızı çizgilerimiz vardır ama seçmeni yanımıza almak hedefimizdir.

-Bugüne kadar HDP’nin kamu nezdinde meşrutiyet kazanmamasının sebebi terörle arasına mesafe koymamasıdır. Cumhurbaşkanı’nın söylediklerini altına imzamı atıyorum.

HDP'ye gidilmemesi abes

-Bir AK Parti milletvekilinin kendi partisinin çatısı altında yapmış olduğu anayasal çalışmalar doğrultusunda bütün partileri, grupları ziyaret etme konusunda izlemiş olduğu politikaya destek verdim, bundan doğal daha ne olabilir. 

AK PARTİ'NİN HDP'Yİ ZİYARETİ OLAY OLMUŞTU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin HDP Meclis grubunu ziyaret etmişti. 2 Kasım'da gerçekleşen görüşme sonrası tartışmalar başladı. AK Parti bugüne kadar hep HDP eşittir PKK söyleminde bulunmuş ve Millet İttifakı'ndaki 'gizli ortaklığı' eleştirmişti. 

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