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Bulgar polisi sınırda öldürüldü Bakan Soylu'dan Bulgar mevkidaşına telefon

Bulgar polisi sınırda öldürüldü Bakan Soylu'dan Bulgar mevkidaşına telefon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Bulgaristan sınırında Bulgar polis memurunun silahla vurularak hayatını kaybettiğini, olayın aydınlatılması için Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Dermenciev'le beraber çalışma konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Bulgaristan sınırında, Bulgaristan ile başarılı çalışmalar yürütürken yaşanan elim olayın kendilerini üzdüğünü belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Edirne, Lalapaşa ilçesi Bulgaristan sınırında bir Bulgaristan polis memurunun silahla vurulma sonucu hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Az önce Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın İvan Dermenciev ile yaptığım telefon görüşmesinde hayatını kaybeden Bulgaristan polisi için başsağlığı dileklerimi ilettim. Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için iki tarafın beraber çalışması konusunda mutabık kaldık. Tekrar kıymetli mevkidaşıma ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Bulgaristan'dan açıklama

Bulgar yetkililer de Bulgaristan-Türkiye sınırında Golyam Dermet köyü bölgesinde bir Bulgar polisinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Dermenciev, konuyla ilgili Türk makamlarıyla derhal temasa geçildiğini ve işbirliği yapıldığını ifade ederek, "Bu sınırda yıllardır hiç ateş edilmemişti. Olay nedeniyle 8 Kasım Polis Bayramı kutlamaları iptal edildi." ifadesini kullandı.

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