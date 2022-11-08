Devlet Bahçeli HDP-AK Parti işi doğal ve doğru dedi! Özgür Demirtaş kahkaha attı Tanju Özcan patladı

AK Parti ile HDP'nin buluşması için Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ortalığı yıkar diyenler ters köşe oldu. MHP Grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "HDP ile görüşülmesi doğaldır' dedi. Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Prof. Özgür Demirtaş 'kahkaha' ikonu ile paylaşırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Sayın Bahçeli o zaman gidin siz de görüşün' dedi. İşte Devlet Bahçeli'nin HDP AK Parti görüşmesine yaptığı yoruma gelen tepkiler...

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AK Parti Anayasa görüşmeleri çerçevesinde 2 Kasım'da HDP'yi ziyaret edince siyaset dünyası hareketlendi. Daha önce HDP'yi yok sayan ve 'PKK eşittir HDP' söylemini dile getiren AK Parti'nin bu manevrasına MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği merak konusu oldu. Devlet Bahçeli, 'ortalığı yıkar' diyen bugünkü grup toplantısında sözleri ile ters köşe oldu. Devlet Bahçeli görüşmeyi 'doğal ve doğru' olarak niteledi. Bu açıklama da sosyal medyayı karıştırdı.

Sayın Bahçeli o zaman siz de görüşün

İyi Partili Lütfü Türkkan "Beka meka yokmuş dağılalım" derken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ağır laflar geldi. "Sayın Bahçeli o zaman sen de git HDP ile görüş diyen Tanju Özcan şunları yazdı:

-Sn. Devlet Bahçeli; ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz! AKP’nin HDP ile görüşmesine “Son derece doğal ve doğrudur” demişsiniz. Burada da mı bir beka sorunu tespit ettiniz. Madem “doğal” ve “doğruysa”gidin siz de görüşün. Görüşen görüşsün ben tek kalsam da dönmezem yolumdan…

Özgür Demirtaş kahkaha attı

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'yi 'kahkaha ikonu' ile paylaştı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarına yapılan yorumlardan bazıları: