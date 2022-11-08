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Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin bileti kesiliyor yerini düşünülen isim

Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin bileti kesiliyor yerini düşünülen isim

İspanya La Liga'da lider Barcelona'nın 10 puan gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda eden Atletico Madrid'de Diego Simeone dönemi sona eriyor. Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique ile bir araya geldi.

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İspanya La Liga'nın 13. haftası itibarıyla zirveden 10 puan geriden kalan Atletico Madrid'de Teknik Direktör Diego Simeone eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Ligde Cadiz mağlubiyetinin ardından evinde Espanyol ile de berabere kalan Atletico Madrid'de taşlar yerinden oynayacak gibi görünüyor.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Porto, Club Brugge ve Bayer Leverkusen ile mücadele eden Atletico Madrid, grubu sadece bir galibiyet alarak sonuncu tamamlamıştı.

Eleştirilerin hedefi haline gelen Diego Simeone'nin koltuğu için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique ile bir araya geldi.

Dünya Kupası'nın ardından İspanya Milli Takımı'ndan ayrılması beklenen Enrique'nin, bu görüşmenin ardından gelecek sezon Diego Simeone'nin yerine geçeceği iddia edildi.

Gil Marin'in ayrıca takımın önde gelen isimleri, Oblak, Koke ve Griezmann ile de bu konu hakkında bir toplantı yaptığı ifade edildi.

Atletico Madrid, İspanya La Liga'da 13 maçta topladığı 24 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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