BIST 4.384
DOLAR 18,61
EURO 18,59
ALTIN 996,68

Antalya'da yıkamak için balkona çıkan kadın gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Antalya'da yıkamak için balkona çıkan kadın gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı

ANTALYA’da gece saatlerinde magandaların silahından çıkan saçmalar balkon panjurunu delik deşik etti. Sabah yıkamak için balkonuna çıkan ve gördükleri karşısında dehşete düşen ev sahibi durumu hemen polise bildirdi.

Antalya'da yıkamak için balkona çıkan kadın gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı

Gece geç saatlerde yoldan geçen kimliği belirsiz kişiler, rastgele sağa sola ateş etti. Magandaların silahından çıkan saçmalar, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’üncü katının panjuruna isabet etti. Onlarca saçmanın panjuru delik deşik ederek balkon tavanına sıçradığı görüldü. 

19
Antalya'da yıkamak için balkona çıkan kadın gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı

Sabah yıkamak için balkonuna çıkan ve gördükleri karşısında dehşete düşen ev sahibi Zöhre Yozgat ise durumu hemen polise bildirdi. 

29
Antalya'da yıkamak için balkona çıkan kadın gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

39
Antalya'da yıkamak için balkona çıkan kadın gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı
49