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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İlk 10 ülke arasına gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İlk 10 ülke arasına gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın gündeminde kriz varken, dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Dünyanın gündeminde kriz varken, dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Sinsi kampanyalara rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ettik. Planlanan 39,4 kilometrelik yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır.

- Ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz.

- 2023'te Türkiye yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız.

- Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi göreceğiz.

- Türkiye'nin eksiklerini 20 yılda ikmal ederken çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz. Bu güzel metro ile tünelle ve önündeki viyadükle bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz.

- Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten terörle verdiğimiz mücadele ile bitirdik.

- Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Dünyanın gündeminde kriz varken, dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz.

- Dünyanın önünde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz. Biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. Ülkemizi hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız. 

- Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız. Geriye doğru bakıp nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz.

- Atalarımızın sabırla koruk helva olur sözüyle uygun şekilde umutla işimize bakacak, vizyonlarımızın altını dolduracağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla...

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