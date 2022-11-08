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5. kattan poşetle aşağı attılar! Alanya'da kan donduran olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
5. kattan poşetle aşağı attılar! Alanya'da kan donduran olay

ANTALYA'dan son gelen haber tüyler ürperten cinsten...Alanya ilçesinde yeni doğan bir bebek evin penceresinden poşet ile atıldı. Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına alınırken bebeğin kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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 Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve kızı gözaltında

Soruşturma başlatan jandarma, ismi öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.

Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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