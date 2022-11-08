AK Parti Milletvekili'nin eşine 'uyuşturucudan rüşvet' suçundan 12 yıl hapis istendi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in eşi emekli cumhuriyet savcısı Faruk Sarıoğlu’nun ‘uyuşturucu’ davasında ‘rüşvet’ suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istendi. Rüşvet fiilinin gerçekleşmemesi nedeniyle bu cezanın yarı oranında indirilmesi talep edildi.

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Erzurum’da 2016’da düzenlenen operasyonda 1 ton 535 kilogram eroine ele geçirilmiş, bu ‘Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin operasyonu’ olarak duyurulmuştu. Yürütülen soruşturmada aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan’ın da olduğu altı kişi tutuklanmıştı.

Zindaşti için meslektaşını çaya çağırdı

Bu tutuklamadan bir hafta sonra İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti’yi tahliye eden hâkim Cevdet Özcan’a rüşvet verildiği iddia edilmişti. Rüşvete aracılık etmekle suçlanan Mehmet Zeki Fidan’ın avukatı Oktay Bağatır ve Nejdet Altan Erzurum’a gelerek o dönemde savcılık görevini yürüten Faruk Sarıoğlu’yla görüşmüştü. İddiaya göre, Sarıoğlu bu görüşmeden sonra dosyaya bakan meslektaşını arayarak odasına çay içmeye davet etti.

Zindaşti için hakime 3.5 milyon dolar!

halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Sarıoğlu o görüşmede, şunları söyledi: “Mehmet Zeki Fidan’ın avukatları ifade alma işleminden önce İstanbul’dan çok samimi olmadığım bir savcının selamıyla bana geldi. Olayı kısaca anlattılar. Adı geçen şüphelinin aslında bir suçu olmadığını belirttiler. Ankara, İstanbul gibi yerlerde bu işlerin kolay halledildiğini, olayın Erzurum’da olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını, daha önceden de İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’yi hapisten çıkardıklarını, bunun karşılığında sulh ceza hakimine 3,5 milyon dolar verdiklerini, parayı verirken arkalarında iz bırakmadıklarını, bu olayda hakime bir adet 10 TL’lik banknot verdiklerini bu banknotun üzerindeki seri numarasının şifre olduğunu söylediler.”

Sen bunu kimseyle paylaşma!

Savcı meslektaşının bu avukatlarla görüşüp görüşmeyeceğini sordu. Soruşturmayı yürüten savcı bu duruma tepki göstererek konuyu başsavcıya bildireceğini söyleyince Sarıoğlu, “Sen bunu kimseyle paylaşma. Boşuna beni de lekelersin. Ben zaten senin bu teklifi hoş karşılamayacağını onlara söyledim” dedi. İlerleyen günlerde de Faruk Sarıoğlu meslektaşının odasına giderek söz konusu dosya hakkında bilgi almaya çalıştı.

"Karşılığında ne istiyorsan verecekler"

28 Şubat 2019’daysa akşam saatlerinde Sarıoğlu soruşturma savcısının evine gitti. İçeri giren Sarıoğlu, şunları dedi: “Kardeş bu avukatların telefon numaralarını seninle konuştuktan sonra silip engellemiştim. İstanbul’da çok sevdiğim bir arkadaşım vasıtasıyla bana haber geldi. Senden tahliye etmeni ya da dava açmamanı istemiyorlar. Ama Saruhan, kamyon şoförü ve üç şüphelinin ifade tutanaklarını istiyorlar. Onlar zaten önemli evrak değil. Yarın öbür gün dava açıldığında gizliliği de kalkacak. Senin verdiğin bile belli olmaz. Karşılığında ne kadar ne istiyorsan verecekler. Ben bir anlamda elçiyim.”

Yargıtay'da yargılanıyor, savcı mütala verdi

Soruşturma savcısının şikayetiyle konu yargıya taşınırken yaşananlar da Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede yer aldı. Sarıoğlu’nun yargılanması Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nde başladı. Yaklaşık 20 gün önceyse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı Faruk Sarıoğlu’nun, ‘görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlamaya çalıştığı‘ belirtilerek dört yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada rüşvet fiilinin gerçekleşmemesi nedeniyle bu cezanın yarı oranında indirilmesi istendi.

Soruşturma sürerken AK Partili vekille evlendi

Emekli Savcı Sarıoğlu, hakkında yürütülen soruşturma devam ederken AK Parti’li vekil Emine Zeybek’le evlendi. Hâkim ve savcılığın siyasetten uzak olması gerektiğini düşünenlerden olduğunu aktaran Sarıoğlu emekli olmasının nedeninin yaptığı evlilik olduğunu savunmuştu.