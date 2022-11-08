Türkiye'nin yeni enerji stratejisi! Bakan Dönmez canlı yayında duyurdu: Çok sayıda teklif geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yeni stratejimiz şu şekilde ilerliyor; gaz veya petrol satın aldığımız ülkelerden, o sahalardan üretimde de pay alma gibi bir düşüncemiz var." dedi, çok sayıda teklif aldıklarını açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yeni enerji stratejisini konuk olduğu TRT Haber'de açıkladı.

Bakan Dönmez, petrol ve doğal gaz satın alınan ülkelerle iş birliği yapılarak üretimlerinde de bulunulması konusunda girişimlerin bulduğunu söyledi ve "Yeni stratejimiz şu şekilde ilerliyor; gaz veya petrol satın aldığımız ülkelerden, o sahalardan üretimde de pay alma gibi bir düşüncemiz var. Onlar da buna çok pozitif bakıyor. Biz de onları Türkiye'ye davet ettik. Özellikle Afrika başta olmak üzere son dönemde bizim denizdeki operasyon kabiliyetimizi artırmamızdan dolayı teklifler geliyor. Dost ve kardeş ülkelerle birlikte hareket edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

3. nükleer santral Trakya'da olacak

Dönmez, üçüncü nükleer santral için Trakya'da yer tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Boru hattının yüzde 97'si tamamlandı

Bakan Dönmez ayrıca Karadeniz'de doğal gazı taşıyacak boruların deniz kısmındakilerin yüzde 97'sinin inşasının tamamlandığını kaydetti ve Karadeniz gazının 2023 yılının ilk çeyreğinde sisteme bağlanacağını söyledi.

"Libya ile karada ve denizde petrol arama üretim faaliyetlerinde ortak çalışma öngörüyoruz"

Libya ile varılan mutabakata değinen Dönmez, "Libya bu coğrafyada en önemli petrol ve gaz rezervlerine sahip. Türkiye orada barışın tesisi adına önemli roller üstlendi. Biz aslında Libya'da iç savaştan önce de arama üretim faaliyetlerine devam eden ülkelerdendik. İç savaşla birlikte ara vermiştik. Yeniden müzakereler başladı. Mutabakat zaptı imzaladık. Petrol ve gaz alanlarında iş birliğini içeriyor. TPAO'dan ekip gönderdik. Orada hem kara hem deniz alanlarında petrol arama üretim faaliyetlerinde ortak çalışma öngörüyoruz. " dedi.