HDP'den AK Parti görüşmesi için olay sözler! Mithat Sancar Süleyman Soylu adını alıp söyledi

AK Parti'nin HDP ziyareti haftanın gündemine oturdu. MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmeyi 'olağan ve doğru' olarak nitelerken, HDP grup toplantısında da bu konu konuşuldu. HDP eşbaşkanı Mithat Sancar, AK Parti ile olan görüşmeyi Süleyman Soylu'nun adını vererek yorumladı. Mithat Sancar, 'önce buna karar verin' deyip ziyaret ile çantada keklik olmadı mesajını verdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin HDP Meclis grubunu ziyaret etmişti. 2 Kasım'da gerçekleşen görüşme sonrası tartışmalar başladı. HDP görüşmeye ilişkin ilk kez parti grubundan mesajlar verdi.

AK Parti bizi ziyaret etti kıyamet koptu

HDP eş başkanı Mithat Sancar, "Gelelik AK Parti'nin bizi ziyaretine' diyerek Süleyman Soylu'nun adını geçirerek şunları söyledi:



-Adalet Bakanlığı'nın başkanlığında AKP heyeti grubumuzu ziyaret etti ve kıyamet koptu. Spekülasyonlar ve senaryolar üretme yarışı başlıyor. Görüşmenin sebebi ve konusu belli. AKP heyeti başörtü konusuyla ilgili Anayasa değişikliği teklifini anlatmak ve destek istemek için bizim partimizi de ziyaret etti. Bizim ilkelerimiz belli. Bize gelen teklifi kurullarımızla tartışmadan görüş açıklamayız.

Süleyman Soylu ertesi gün bize saldırıyor

-İlk sözüm AKP'ye. Önce bir karar versin AKP. Heyetimizle görüşme talebinde bulunan AKP, Adalet Bakanı ve Grup Başkan Vekillerinden oluşan bir heyet gönderiyor. Ertesi gün İçişleri Bakanı bize saldırılarını yükseltiyor.

*İçişleri Bakanı sizi temsil ediyorsa, bize gelen heyet kimi temsil ediyor. Önce buna karar verin.

AK Parti ile işbirliğine hazır mıyız?

-Gelelim, AKP heyeti ziyaretinden, bizim AKP ile iş birliğine hazır olduğumuz yorumunu yapanlara... Bu iktidara; kurduğu ve yerleştirmeye çalıştığı rejime karşı en etkili muhalefeti biz yürütmüyor muyuz? Korunaklı sığınaklarda yer kaparak değil, bedel ödeyerek yürütüyoruz bu mücadeleyi... Eski Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, on binlerce yoldaşımız, belediye başkanlarımız bu mücadeleyi kararlılıkla yürüttükleri için bedel ödüyorlar.

Bu iktidarın korktuğu güç biziz

-Bu iktidar, bu rejimi yerleştirmek için en büyük engelin biz olduğumuzu biliyordu. O yüzden 4 Kasım operasyonlarını, Kobani kumpas davalarını, kapatma davalarını devreye soktu. Korktuğu güç biziz. Müzakerenin de değerini biliriz. Mücadeleden bağımsız bir şey değildir.

*Bir görüşmeyi iş birliği diye yorumlayanlara sözüm olacak. Biz mücadelemizden de siyasetimizden de taviz vermiyoruz.

-AKP'yi eleştirir görünürken, güya bizi kriminalize ediyorlar. Nasıl olur da terörist dediğin bir parti ile görüşüyorsun diyor... Görüşme, daha fazla üstüne git demek istiyorlar. İktidara böyle yapıyorsanız sizin iktidardan farkınız ne? Muhalefete ve toplumsal kesimlere diyalog ve müzakere çağrıları yapıyoruz.

Ziyaret için yaygara koparanlar

-Siyaseti açık ve şeffaf yapıyoruz. Bu ziyaret üzerinden yaygara koparanlara soruyoruz, niye bu çağrılara cevap vermiyorsunuz? TV'lerde, gazetelerde, sosyal medyada senaryolar üretip ahkam kesenler ve bizi itham etmeye kalkanlar, sizler enerjinizi bizim yapıcı çözüm siyasetimizi değerlendirmeye harcasaydınız, ülke ve toplum bugün bu halde olmazdı.

Kapımız herkese açık

-Hangi konuda tartışma, öneride bulunmak, öneri almak istiyorsanız kapılarımız açık. Gelin derken yanlış anlama olmasın, işimizi gücümüzü bırakmış sizler gelin diye oturuyor değiliz. Biz yolumuzda yürüyoruz, alternatif yaratıyoruz, demokratik dönüşüm için politikalar geliştiriyoruz, ittifaklarımızı büyütme çalışmalarımız sürüyor. Değişimin adresini inşa ediyoruz. Bekliyor değiliz sadece ama gelin birlikte yapalım diyoruz.

Kimse gevelemesin HDP'den ne istiyorsunuz?

Partimizi hedefine koyan senaryo üreticilerine soruyorum: HDP'ye siyasette biçtiğiniz misyon ve uygun gördüğünüz rol nedir? En çok konuştuğunuz konu seçimler... Seçimlerde izleyeceğimiz stratejiyi ilan ettik, geliştiriyoruz. Siz bizden seçimleri ne yapmamızı bekliyorsunuz? Gelin, açık söyleyin. Kimse ağzının içinde gevelemesin. HDP'den ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? HDP'nin sizin nezdinizde misyonu ve rolü nedir? Biz daha ne kadar açık konuşalım?