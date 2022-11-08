Kansere yakalanmıştı Athena grubu üyesinden müjdeli haber geldi
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, uzun süredir lenfoma tedavisi gören kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuyla ilgili müjdeli haberi paylaştı. Kardeşinin 10 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini ifade eden şarkıcı, "Tedavi bitti, bomba gibi konserlere devam ediyoruz" diye konuştu.
Sosyal medyada gündeme dair paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, dün akşam düzenlenen Tamirhane filminin galasına katıldı.
Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşinin sağlık durumu hakkında konuştu.
Athena grubunun sevilen üyelerinden Hakan Özoğuz'un bir süredir lenfoma ile mücadele ettiği ve tedavi sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenilmişti.
"Tedavi oldu, bitti"
Galada kardeşinin son durumunu anlatan Özoğuz, "Sahnelere devam ediyor. Özkan (Uğur) abi ile beraber oldular. Müzisyen hastalığı gibi bir şey oldu bu hastalık. 10 senedir vardı zaten, son dönemde hareketlendi. Tedavi vakti bekleniyordu, tedavi oldu bitti. Şu an bomba gibi konserlere devam ediyoruz" dedi.