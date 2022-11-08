Kansere yakalanmıştı Athena grubu üyesinden müjdeli haber geldi

"Tedavi oldu, bitti"

Galada kardeşinin son durumunu anlatan Özoğuz, "Sahnelere devam ediyor. Özkan (Uğur) abi ile beraber oldular. Müzisyen hastalığı gibi bir şey oldu bu hastalık. 10 senedir vardı zaten, son dönemde hareketlendi. Tedavi vakti bekleniyordu, tedavi oldu bitti. Şu an bomba gibi konserlere devam ediyoruz" dedi.