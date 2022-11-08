BIST 4.388
DOLAR 18,61
EURO 18,60
ALTIN 999,83
HABER /  DÜNYA

İspanya'da sosyal medyadan sahte içerik paylaşımına ilk kez hapis cezası

İspanya'da sosyal medyadan sahte içerik paylaşımına ilk kez hapis cezası

 İspanya'da sosyal medyadan yapılan sahte içerikli paylaşıma ilk kez hapis cezası verildi.

Abone ol

Barselona Mahkemesi, Twitter hesabından 2019'da paylaşım yapan kullanıcıya, sahte içerik kullanmasından dolayı 15 ay hapis, 1620 avro para ve 5 yıl süreyle öğretmenlik ve sportif faaliyetlerden men cezaları verdi.

Reşit olmayan ve İspanya'da ebeveynsiz yaşayan göçmenleri şiddet eylemleriyle ilişkilendiren bir video yayımlayan söz konucu kullanıcının, göçmenleri hedef alan videosundaki görüntülerin aslında Çin'deki bir olay olduğu bildirildi.

Nefret suçlamasıyla ceza alan, Twitter, İnstagram ve Facebook hesapları kapatılan sanık J.M'nin, adli sicilinin temiz olmasından dolayı cezaevine girmeyeceği ancak eşitlik üzerine bir kursa katılmasının zorunlu tutulduğu belirtildi.

Dava, sosyal medyada sahte içerikli paylaşımdan dolayı verilen hapis cezası olması sebebiyle İspanya'da bir ilki teşkil etti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den Cihan Kolivar'ın "ekmek" sözlerine sert tepki: Hadsizlik...
AK Parti'den Cihan Kolivar'ın "ekmek" sözlerine sert tepki: Hadsizlik...
HDP'den AK Parti görüşmesi için olay sözler! Mithat Sancar Süleyman Soylu adını alıp söyledi
HDP'den AK Parti görüşmesi için olay sözler! Mithat Sancar Süleyman Soylu adını alıp söyledi
5. kattan poşetle aşağı attılar! Alanya'da kan donduran olay
5. kattan poşetle aşağı attılar! Alanya'da kan donduran olay
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
AK Parti Milletvekili'nin eşine 'uyuşturucudan rüşvet' suçundan 12 yıl hapis istendi
AK Parti Milletvekili'nin eşine 'uyuşturucudan rüşvet' suçundan 12 yıl hapis istendi
Türkiye'nin yeni enerji stratejisi! Bakan Dönmez canlı yayında duyurdu: Çok sayıda teklif geliyor
Türkiye'nin yeni enerji stratejisi! Bakan Dönmez canlı yayında duyurdu: Çok sayıda teklif geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İlk 10 ülke arasına gireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İlk 10 ülke arasına gireceğiz
Büyükşehir Belediye Başkanı canlı yayında İYİ Parti İl Başkanı'na 'pezevenk' dedi! 800 TL ceza yedi
Büyükşehir Belediye Başkanı canlı yayında İYİ Parti İl Başkanı'na 'pezevenk' dedi! 800 TL ceza yedi
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır
Devlet Bahçeli HDP-AK Parti işi doğal ve doğru dedi! Özgür Demirtaş kahkaha attı Tanju Özcan patladı
Devlet Bahçeli HDP-AK Parti işi doğal ve doğru dedi! Özgür Demirtaş kahkaha attı Tanju Özcan patladı
Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin bileti kesiliyor yerini düşünülen isim
Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin bileti kesiliyor yerini düşünülen isim
Galatasaray'da Lucas Torreira krizi: Maaşı için kulübe ihtar çekti
Galatasaray'da Lucas Torreira krizi: Maaşı için kulübe ihtar çekti