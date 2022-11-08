Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar başladı Türkiye'de üçüncü olacak

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Türkiye'nin 3. nükleer santrali için Trakya'da yer tespit çalışmaları başladı.

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Tüm dünyada enerji krizi yaşanırken alternatif yol arayışına geçen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında nükleer enerji konusunda da büyük yatırımlara imza atan Türkiye’nin Mersin Akkuyu ve Sinop'ta açılması beklenen nükleer santrallere ek yeni bir nükleer santral için hazırlık aşamasında olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin detayları paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 3. nükleer santrali için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Türkiye'nin enerji talebini planlama çalışması yapıyoruz. Trakya'da yer tespiti çalışmaları devam ediyor” dedi.

Erdoğan duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde ortak canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü nükleer enerji santralini ilk kez kamu ile paylaşmıştı. Erdoğan, bu santralle ilgili doğrudan bir bilgi vermedi ancak “Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor” dedi.

Akkuyu'da çalışmalar sürüyor

Konunun ayrıntıları merak edilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber'de katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyadaki emsal merkezlere göre kaynak çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, nükleer enerjinin gelecek dönemde Avrupa'nın ve gelişmiş birçok ülkenin temiz enerji kaynağı olarak öne çıkacağına dikkati çekti. "Akkuyu'da çalışmalar devam ediyor” diyen Bakan, “Orada 4 santral yapıyoruz. 4 reaktör 4 santral demek. İlk reaktörü önümüzdeki yılın sonuna doğru işletmeye alacağız. Birer yıl arayla diğer reaktörleri devreye alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Orada 4 santral yapıyoruz. 4 reaktör 4 santral demek. İlk reaktörü önümüzdeki yılın sonuna doğru işletmeye alacağız. Birer yıl arayla diğer reaktörleri devreye alacağız”

Yer tespit çalışmaları başladı

Dönmez, Akkuyu ile başlayan Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin Sinop ve Trakya ile devam edebileceğini belirterek, "Buralarda çalışmaları devam ettireceğiz. Türkiye'nin enerji talebini planlama çalışması yapıyoruz. Trakya'da yer tespiti çalışmaları devam ediyor. Biz yer tespitlerini yaparak muhtemel nükleer projelerin lokasyonlarını vermiş olacağız." diye konuştu