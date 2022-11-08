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Sonunda bunu da duyduk! Babaanne torununu doğurdu

Sonunda bunu da duyduk! Babaanne torununu doğurdu

ABD’de üst üste ikiz bebek doğuran Cambria Hauck isimli kadın bir daha hamile kalamayacağını öğrendi. Hamile kalamayacağını öğrenen gelinin üzüntüsüne dayanamayan kayınvalide devreye girdi. 56 yaşındaki babaanne 9 ay karnında taşıdığı torununu sağlıklı bir şekilde doğurdu.

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Sıra dışı doğum ABD’nin Utah bölgesinde medyana geldi. İki kez üst üste ikiz doğuran Cambria Hauck son doğumundan sonra bir daha hamile kalamayacağını öğrendi. Yıllarca geniş aile olmanın hayallerini kuran çift bu habere çok üzüldü.Gelini ve oğlunun üzülmesine dayanamayan anne Nancy Hauck devreye girince sıra dışı doğum gerçekleşti.

Tekrardan anne olmak isteyen Cambria doğurganlık tedavilerinden sakladıkları embriyoları başka bir bebek için kullanmayı istedi. Bu yönteminde çok tehlikeli olduğunu öğrenince başka yollar aramaya başladı. Yeni bir çocuk sahibi olmak isteyen Hauck çiftine 56 yaşındaki kayınvalidesi Nancy çare oldu. Oğlu ve gelini için taşıyıcı annelik yapmayı kabul eden 56 yaşındaki Nancy Hauck'a gelininin embriyosu nakledildi. 

Sıra dışı deneyim

Bebeğin büyükbabası Jason Hauck’da süreç boyunca eşine destek olduğunu, onunla gurur duyduğunu ifade ederken Nancy yaşadığı deneyimin sıra dışı olduğunu vurguladı. 9 saat süren doğum sancısı çeken babaanne 2 Kasım'da torunu Hanna'yı dünyaya getirdi. Hanna'nın 3 kilo 12 gram ağırlığında, 50 santim uzunluğunda olduğu öğrenildi.

ABD
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