Tıp literatürüne girdi! Merakı başına bela oldu: Doktorlar cinsel organından ameliyatla bakın ne çıkardılar!

İNGİLTERE'de kayıtlara geçen sıra dışı olayda 15 yaşındaki çocuğun merakı başına bela oldu. Genç çocuk cinsel uzvuna merak ettiği için USB kablo sokunca hastanelik oldu. Cinsel tatmin için denediği yöntem bilim insanlarını ve doktorları şaşkına çevirirken bu olay tıp literatürüne girdi.

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İngiltere'de tıp literatürüne giren olayda hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki çocuk durumu doktorlara anlattı. Gencin röntgen sonucunu inceleyen bilim insanları ise şaşkına döndü. “Cinsel deney” uğruna sağlığını riske atan gencin penisinden USB kablo zorlukla çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar durumu kamuoyuna hazırladıkları bir rapor ile duyururken, USB kablolarının vücut içinde düğüm olduğunu ve bu sebeple ameliyatın büyük bir zorluk içerisinde gerçekleştiğini açıkladı.

Science Direct isimli medya platformunun Urology isimli bilimsel dergiden hazırladığı haberde yer alan bilimsel araştırmada olayın 2021’de meydana geldiği belirtildi. Doktorların kaleme aldığı bilimsel araştırmada, “Vücuda yerleştirilen cisim derin doku üzerinden çıkarıldı. Kablolar penis ucundan çıkarıldı” denilirken ismi açıklanmayan gencin cinsel deney için bunu yaptığı ve herhangi bir zihinsel rahatsızlığı olmadığı da duyuruldu.