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Ortaokul öğrencisi genç kızların kavgası yuh dedirtti! 'Çek abi çek çek'

Ortaokul öğrencisi genç kızların kavgası yuh dedirtti! 'Çek abi çek çek'

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki Vali Saim Çotur Ortaokulu’nda öğrenim gören iki kız öğrenci grubu arasında dün akşam saatlerinde okul çıkışında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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ANTALYA'da ortaokul öğrencisi kızlar, okul çıkışı saç saça kavga etti. Kızların birbirlerine tekme ve yumruk attığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Bir erkek öğrencinin "Hilal dayak diyor", "Irmak, Irmak" diye bağırdığı, bir başkanın ise "Çek bana da at" dediği kayıtlara yansıdı.

Kızlar birbirlerinin saçlarını çekip, tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen öğrencileri ayırmak için sınıf arkadaşları büyük çaba harcadı.

Bazı erkek öğrenciler ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir erkek öğrencinin "Hilal dayak diyor", "Irmak, Irmak" diye bağırdığı, bir başkanın ise "Çek bana da at" dediği kayıtlara yansıdı.

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