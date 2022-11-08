Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid-19 uyarısı! Aralık'ta vakalar artabilir

Koronavirüs tam unutulmak üzereydi ki Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi. Bakan Koca, aralık ayında Covid vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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İki haftalık koronavirüs (Covid-19) tablosu açıklandı. Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da yeni bir açıklama geldi.

Aralık ayında Covid vakalarında artış olabileceğini söyleyen Koca, "Tedirgin olmaya gerek yok" dedi. Koca, risk grubundaki kişilere hatırlatma aşısı olması çağrısı yaptı.

Sağlık çalışanlarına teşvik

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.