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Kasımpaşa Kupa'da gol olup yağdı! 1461 Trabzon'u 6-1 mağlup etti

Kasımpaşa Kupa'da gol olup yağdı! 1461 Trabzon'u 6-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kasımpaşa sahasında 1461 Trabzon'u 6-1 mağlup etti.

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Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2. Lig ekibi 1461 Trabzon'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Lacivert-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri, Ali Sühan Demirel (2), Aytaç Kara (2), Haris Hajradinovic ve Mamadou Fall kaydetti. 1461 Trabzon'un tek golü ise Atalay Yıldırım'dan geldi.

Bu sonuçla adını üst tura yazdıran Kasımpaşa'nın bir sonraki rakibi cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

Maçtan dakikalar
7. dakikada Hajradinovic’in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Ali Sühan Demirel’in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

8. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ali Sühan Demirel’in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Aytaç Kara’nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

26. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Tirpan, çalımlarla ceza sahasın girdi. Bu oyuncuya yapılan müdahale sonrasında hakem pozisyonu avantaja bırakırken, boşta kalan topu Hajradinovic filelere gönderdi. 3-0

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Petretta’nın ceza sahası içine yerden gönderdiği ortada boş pozisyondaki Aytaç Kara vurdu ve farkı 4’e çıkardı. 4-0

41. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Ali Sühan’da kaldı. Hajradinovic’le verkaç yapan bu futbolcu, kaleciyi geçip topu boş kaleye gönderdi. 5-0

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selim Dilli, sol çaprazda müsait pozisyondaki Fall’a çıkardı. Rakibinden sıyrılan bu futbolcu plase bir vuruşla 6. golü attı. 6-0

88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fuat Bavuk'unn penaltı noktasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Atalay Yıldırım, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 6-1

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