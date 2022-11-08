BIST 4.360
DOLAR 18,58
EURO 18,75
ALTIN 1.025,68
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç, terör örgütleriyle arasına mesafe koymaması nedeniyle Türkiye'den veto yedi.

İspanya'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sonrası Türkiye şartlarını öne sürdü ve Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü mutabakat anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan terör örgütleriyle ilişkili bazı isimlerin iadesini ve savunma sanayiindeki ambargoların kaldırılmasını istedi.

Bu talepleri geciktiren İsveç'te hükümet değişti ve yeni başbakan Ulf Kristersson oldu.

Yeni başbakan Beştepe'de

Kristersson göreve geldiği andan itibaren Türkiye'ye verdikleri taahütleri yerine getireceklerini belirtiyordu.

İsveç Başbakanı Kristersson bu kapsamda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Kristersson, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Törenle karşılandı

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kristersson, merdivende Türkiye ve İsveç bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı
Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı
Kopya düzeneği ile sınava gireceklerdi! Yakayı ele verdiler
Kopya düzeneği ile sınava gireceklerdi! Yakayı ele verdiler
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İkinci elde telefon alım-satım yapanlar dikkat! Uzman isim uyardı: "Cihazlar suça karışmış olabilir"
İkinci elde telefon alım-satım yapanlar dikkat! Uzman isim uyardı: "Cihazlar suça karışmış olabilir"
Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal temiz parayı buldu' dedi AK Parti'den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal temiz parayı buldu' dedi AK Parti'den yanıt geldi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı
İngiltere'nin nükleer denizaltısı alev aldı
İngiltere'nin nükleer denizaltısı alev aldı
Elon Musk açıkladı: Twitter'da kullanıcı sayısı rekor kırdı
Elon Musk açıkladı: Twitter'da kullanıcı sayısı rekor kırdı
Milyoner olma hayali 400 bin liradan etti: İmaj değiştiren dolandırıcı ahırda yakalandı!
Milyoner olma hayali 400 bin liradan etti: İmaj değiştiren dolandırıcı ahırda yakalandı!
Otobüs kazalarının en önemli iki sebebi! Trafik Güvenliği Uzmanı açıkladı
Otobüs kazalarının en önemli iki sebebi! Trafik Güvenliği Uzmanı açıkladı
AK Parti'li Aydemir'den Macron'a 'emperyalist' tepkisi
AK Parti'li Aydemir'den Macron'a 'emperyalist' tepkisi