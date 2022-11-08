Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal temiz parayı buldu' dedi AK Parti'den yanıt geldi

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İngiltere'de temiz parayı bulduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine tepki gösterdi.

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Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, ABD ve İngiltere ziyaretlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı seyahatleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özendiğini öne süren Çilez, "Aradaki fark ise gezilerin sonucuna baktığımızda ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu boşa geziyor, hiçbir netice ortada yok." diye konuştu.

ABD'deki kayıp 8 saat

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolduğunu belirten Çilez,"Yolunu mu şaşırdı, ne yaptı? Yoksa yanlış yerlere gitti, yanlış işler yaptı da bunları mı gizliyor? Bu soruların cevabını milletimize veremedi. 'Hamburgercideydim' diyerek geçiştirdi. Aslında CHP'li yöneticilere baktığımızda çok da tutarsız bir cevap değil. Ya kayakta ya teknede ya da hamburgercide eğlenip vakit geçiyorlar." ifadesini kullandı.

"Kendisinin dahi bilmediği bir söylem"

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine de değinen Çilez, "Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisi tam bir fiyasko. 'Temiz para bulacağım' diye, ne anlama geldiğini kendisinin dahi bilmediği bir söylemle ortaya çıktı." dedi.

İngiliz yatırımcılara 'tefeci' diyordu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte İngiliz yatırımcılara "tefeci" dediğini hatırlatan Çilez, "Eğer iddia ettiğiniz gibi Türkiye'de güven ve istikrar yoksa bu büyük yatırımları nasıl getireceksiniz? Oralarda neler vadettiniz?" sorusunu yöneltti.