Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı eve zabıta ekiplerini Ekrem İmamoğlu mu yolladı?

Ekrem İmamoğlu'na bağlı zabıta ekiplerinin Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı evdeki bir imar usulsüzlüğünü denetlemeye gitmesi sonrası, Sözcü Gazetesi ile İmamoğlu arasında sessiz bir savaşın başladığı kamuoyuna yansımıştı. Halk TV yayınına katılan Ekrem İmamoğlu bu konu hakkında sorulan soruya cevap verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de yayınlanan Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Altılı masaya ilişkin soruya İmamoğlu "Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim. Başından beri. Kurulduğu andan beri" diye yanıt verdi. İmamoğlu 'siyasi yasak çıkarsa ne yaparsınız?' sorunu da cevapladı.

İmamoğlu: Ben yola helalleşip çıktım

Ben öyle sonrasını hesaba katmadım açıkçası. Israrla söylüyorum demokrasinin hukukun olduğu bir ülkede böyle bir dava açılmaz. Bir ısrarı da devam ettiriyorum. Ben yüce Türk yargısına güvenmek istiyorum. İnanki bir hukukçuyu karşıma alıp böyle olursa ne olur sormadım. Üst mahkemeleri vardır, itirazları vardır bu işin.

Ben bu yola helalleşip çıktım. Annecim babacım orada. Sevgili eşim çocuklarım, helalleşip çıktım. Bu yolun zorluğunu meşakkateni biliyorum. Ve yaşanacak yaşatılacak, ve ne yazıkki ahlak dışı hukuk dışı iftira dolu yalan dolu süreçlerin yolculuğun içirisinde olduğunu biliyorum. Biz bu yolu bilerek yola çıktık. Altını çizilyorum, beni sevenlerme helalleşerek yola çıktım.

Onun için hiçbir hususu engel olarak görmüyorum. Mevzu Ekrem İmamoğlu mevzusu değil. Mevzu bu memleketin çoluğunun çocuğunun gencinin yaşanmışının Türkünün Kürdünün Alevisinin Sunnisinin Hristiyanının kim varsa 86 milyon insanının mutlu bir geleceği yolculuğudur.

"BEN 6'LI MASANIN NEFERİYİM"" Bu 6'lı masanın işi. Halkıyla beraber düşünecek, karar verecek. Sayın Cumhurbaşkanının adayı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Esas mesele 6'lı masa dimdik ayakta durmak zorunda. Ben 6'lı masanın neferiyim. Aday olma meselesi detay benim için. O en son mesele. 86 milyon insanın yüzü İstanbul'a bakıyor. Ben İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine moral vermekle yükümlüyüm."

İmamoğlu Sözcü gazetesi ile aranızda gerilim var mı? Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderdiniz mi? sorusuna da yanıt verdi.

'Herhalde herkes kendi aklıyla benim aklımı karıştırıyor'

Bu işlerin detayına girmeyi kendime yakıştırmam. Benim kişiliğimi, mücadelemi bilen o gazete içerisinde inanın kapıdaki bekçisinden en kıymetli köşe yazarlarına veya diğer kişiliklere kadar bilen çok insan var. O kurum hakkında bu konuda detaya girmek benim için zul olur. Ama şunun bilinmesi lazım İmamoğlu bir yere zabıta göndermeyle ilişkili bir belediye başkanıdır. Herhalde herkes kendi aklıyla benim aklımı karıştırıyor. Bazen kişi, kendinde bildiği şeyi başkasına yakıştırır.

'Kimin kapısına zabıta yollamışım?'

O zaman benim, basının yüzde 90'ı benim aleyhimde herkesin malı mülkü var İstanbul'da, kimin kapısına zabıta yollamışım veya baskı yapmışım. Yapsam herhalde kıyamet kopar, her gün gazeteler manşet olur. Böyle bir şey olabilir mi ya. Her yere zabıta gidebilir, benimle ne alakası var. Benim bir zabıtanın bir yere gitmesi gelmesiyle ne alakam olabilir. Ekrem İmamoğlu'nu kiminle karıştırıyorlar.

İstanbul'un bugününe ve yarınına dertleniyoruz. Biz İstanbul'un bütününe ezbere bakmıyoruz, günü kurtarmıyoruz, bir avuç insanın beklentisine odaklanmıyoruz. Bugünü, yarını önceleyen büyük bir değişim başlattık.