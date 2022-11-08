AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu'nun, 'AK Parti kazansın.' diye özel olarak çalıştığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan kazansın.' diye büyük mesai harcıyor" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Başörtüsüne anayasal güvence konusunda anayasa değişikliği teklifi çalışmalarını anlatan Turan, süreci CHP'lilerin başlattığını, Türkiye'nin böyle bir gündemi olmamasına rağmen bu tartışmayı açtıklarını söyledi.

CHP'nin verdiği başörtüsü teklifinin, teknik olarak yanlışları ve başörtüsünü yasaklamaya kapı açan tarafları bulunduğunu dile getiren Turan, başka bir partinin ya da anlayışın, Türkiye'nin gündemine tekrar getirmemesi için başörtüsü konusunu Anayasa değişikliğiyle çözmek istediklerini belirtti.

AK Parti heyetinin, Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaretini hatırlatan Turan, "Diğer partilere bilerek kanun teklifi metnini götürmedik. 'Elimizde metin var, alın buna evet deyin' demek AK Parti geleneğine yakışmadığı için diğer partilerin kanaatlerini aldık. Bu kanaatleri bu hafta Cumhurbaşkanımıza sunduk. Bu görüşmelerin sonucunda diğer partilerin yaklaşımıyla metinde revize olacak." diye konuştu.

Parlamenter sisteme dönmek mümkün değil"

Parlamenter sisteme dönüşün mümkün olmadığını vurgulayan Bülent Turan, "Başkanlık sistemi olmasaydı düne kadar Sivas'ta yaktın dediği Temel Karamollaoğlu ile bir arada olmazdı. Altılı masanın en büyük vaadi parlamenter sisteme dönmek. Teknik olarak parlamenter sisteme dönmek mümkün değil. 400 milletvekilinin oyunu alması gerekir. Ayrıca halka götüreceksiniz. Bir başkan seçelim kendini yok etsin tekrar seçelim diyeceksiniz. Hayatın olağan akışına aykırı" değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu'na teşekkür borcumuz var"

Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:

"ABD gezisi tam bir fiyaskodur. İngiltere gezisi bir Amberin Zaman ile görüşmek için, yetmedi Ali Mahir Başarır ile görüşmüş Londra'da. Ali Mahir ile Amberin Zaman ile görüşmek için gidilir mi ya? Toplum dalga geçiyor, sitem ediyor. Bence Kılıçdaroğlu Erdoğan kazansın diye büyük bir mesai harcıyor. Teşekkür borcumuz var Sayın Kılıçdaroğlu'na. ABD, İngiltere gezisi, başörtüsü çıkışı, uyuşturucu iddiaları. Bunlar Türkiye'nin kabul etmediği gündemler."