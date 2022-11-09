BIST 4.395
DOLAR 18,60
EURO 18,74
ALTIN 1.023,32
HABER /  GÜNCEL

Suç örgütüne büyük operasyon! EGM duyurdu 15 kişi tutuklandı

Suç örgütüne büyük operasyon! EGM duyurdu 15 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana’da faaliyet gösteren ve İstanbul’da işlenen cinayetle ilişkisi olduğu tespit edilen Baygarlar Grubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon yapıldığını ve 15 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 17.09.2022 tarihinde Ümraniye ilçesinde Cenk Çelik isimli şahsın öldürülmesi olayının şüphelisi olan Özgür B. 19.09.2022 tarihinde yakalanarak tutuklanmıştır. Cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana ilinde faaliyet gösteren Baygarlar Grubu olarak bilinen gruba yönelik 04.11.2022 günü yapılan operasyonda; 20 şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla birlikte 5 adet ruhsatsız tabanca, 288 adet değişik çap ve modelde fişek, 4.366 gram kokain, 770 gram esrar, 1 adet likit esrar, 10 bin 620 Dolar ve 42 bin 870 TL ele geçirilmiş, adliyeye sevk edilen şahıslardan 15 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

EGM
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan imzaladı yeni Başkanlık kuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan imzaladı yeni Başkanlık kuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Hükümetten ÖTV'de indirim hazırlığı! Ceza ve vergilere gelecek zamlar da düşürülecek azalacak
Hükümetten ÖTV'de indirim hazırlığı! Ceza ve vergilere gelecek zamlar da düşürülecek azalacak
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İYİ Partililer TÜİK'in kapısına Pinokyo bıraktı!
İYİ Partililer TÜİK'in kapısına Pinokyo bıraktı!
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' bombası! O Hakime Ağır Ceza başkanlığı teklif edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' bombası! O Hakime Ağır Ceza başkanlığı teklif edildi
Meral Akşener 14 Kasım'da cumhurbaşkanı adayı oluyor! Canlı yayında açıkladı
Meral Akşener 14 Kasım'da cumhurbaşkanı adayı oluyor! Canlı yayında açıkladı
Acun Ilıcalı: Her şey fair olsun, yabancı hakem getirilsin
Acun Ilıcalı: Her şey fair olsun, yabancı hakem getirilsin
Özel hastaneye gidenleri ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın
Özel hastaneye gidenleri ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın
ABD duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı!
ABD duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı!
Galatasaray, Ofspor'u mağlup edip turladı
Galatasaray, Ofspor'u mağlup edip turladı