Meral Akşener 14 Kasım'da cumhurbaşkanı adayı oluyor! Canlı yayında açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili bomba kulis. Altılı Masa'nın toplanacağı 14 Kasım günü Meral Akşener, İYİ Parti İl Başkanları tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecek. İddia canlı yayında Barış Yarkadaş'tan geldi.

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Altılı Masa 14 Kasım günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın başkanlığında yeniden toplanıyor. Ancak Altılı Masa toplantısı masanın tam ortasına yerleştirilen bir bomba ile başlayacak. Altılı Masayı dağıtmak istediği hatta "bıktım bu toplantılardan" dediği iddia edilen Meral Akşener, o toplantıya cumhurbaşkanı adayı olarak girecek...

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında Meral Akşener için bomba niteliğinde '14 Kasım' iddiasında bulundu. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ve 6'lı masadaki dayatmalarını engellemek adına 14 Kasım tarihinde Akşener'in İl Başkanları tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak belirleneceğini ifade etti. İşte Barış Yarkadaş'ın bomba iddiaları ve açıklamaları

Akşener'den Mansur Yavaş'a teklif!

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve dar grup kurmay heyeti bir süre önce Mansur Yavaş'ı ziyaret ediyor. Mansur Yavaş'a, Meral Hanım aynen şunu söylüyor: "Mansur Bey eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyorsanız, çıkın açıklayın. Biz de sizi destekleyelim."

- Meral Akşener'in bu teklifi üzerine, Mansur Yavaş 10 saniye sessizliğe bürünüyor. Ortamda sessizlik hakim oluyor. Mansur Yavaş 10 saniye boyunca, Meral Hanım'ın yüzüne bakmasına rağmen hiçbir şey söylemiyor. Meral Hanım, Mansur Bey'den herhangi bir tepki alamayacağını görünce konuyu değiştirmek zorunda kalıyor. Konu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dönüyor.

- Mansur Yavaş'a Meral Hanım neden yöneldi onu da söyleyeyim. İYİ Parti, İl Başkanları bir süre önce bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda, İYİ Parti İl Başkanlarının yüzde 65-70'e yakını Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı görmek istediklerini, diğer bir bölümü ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde, İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğini gördüler.

- Bu istişare sonrası Meral Hanım, yakın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı tartışmasının artık yorucu bir hale geldiğini bu yüzden bu tartışmanın bir an önce sonlandırılmasını istediği, en doğru adayın da Mansur Yavaş olabileceğini, çünkü İl Başkanlarının büyük çoğunluğunun Meral Hanım'dan yana tavır koyduğunu söylüyor.

- Mansur Yavaş'ın herhangi bir tepki vermemesine üzerine, doğal olarak Meral Hanım yeni bir arayış içine girdi. Fakat, burada Ekrem İmamoğlu'nun isminin gündemde olmadığını da söyleyeyim.

İYİ Parti il başkanları 14 Kasım'da

- İYİ Parti'nin İl Başkanları, Mansur Yavaş'ın sessiz kalması üzerine muhtelemen 14 Kasım Pazartesi günü 81 İl Başkanı bir imza toplayarak, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyecekler. Böylece; Meral Akşener 14 Kasım günü yapılacak 6'lı masa toplantısına İl Başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olarak katılacak.

- Meral Hanım'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediğini daha önce de anlatmıştım. İl başkanları imzayı toplayıp, adayımız siz olun çağrısı yaparsa, Meral Hanım'ın bunu görmezden gelemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü; Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

- 6'lı masada adaylık gündeme geldiği gün, Kemal Bey 'eğer ben adayım' derse, Meral Akşener şunu diyecek:' Adaylık sizin en doğal hakkınız, ancak burada bir 6'lı masa var, ben sizin adaylığınızı kendi partimle İYİ Parti yönetimiyle konuşayım ve bunu Genel İdare Kurulu'nda değerlendirmeye alayım' diyecek. Bir anlamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını GİK'te oylatacak.

- Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına da sıcak bakmıyor. İmamoğlu'nun otokratik eğilimleri olduğunu düşünüyor.