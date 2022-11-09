Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.Abone ol
TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.
Mert Efe Batmaz da kurula sevk edildi
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.