Rakamlar belli oldu: Rekor kıran loto ikramiyesi sahibini buldu!

ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da 2,04 milyar dolarlık rekor ikramiyenin isabet ettiği biletin California eyaletinde satıldığı aktarıldı.

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ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da dünya rekoru kıran 2,04 milyar dolarlık rekor ikramiyenin sahibi belli oldu. Büyük ikramiyenin vurduğu biletin, California eyaletinde yer alan Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki Altadena'da satıldığı açıklandı.

Powerball tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılan çekilişte yalnızca bir biletin ödül kazandığı ifade edildi. Kimliği açıklanmayan talihli, 997,6 milyon dolarlık toplu ödeme veya toplam tutarı 29 yılda taksitli şekilde alabilecek.

Tallahassee'deki Florida Piyango çekiliş stüdyosunda yapılan çekilişte büyük ikramiye 10, 33, 41, 47, 56 ve kırmızı Powerball 10’a isabet etti. Tüm rakamları bilme ihtimali 292,2 milyonda 1 olan lotoda, en son 3 Ağustos 2022’de 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.

Daha önce sadece 4 büyük ikramiye 1 milyar doları aşmıştı

Powerball’da daha önce sadece dört büyük ikramiye 1 milyar dolar sınırını aşmıştı. Daha önceki en büyük Powerball ikramiyesi rekoru ise, California, Florida ve Tennessee'den 3 bilet sahibinin 1,59 milyar dolarlık büyük ödülü paylaştığı 2016 yılında kırılmıştı.