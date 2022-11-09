Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu itirafı! Süper Lig'den istediği oyuncuları açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Ilıcalı takımının son durumunu da değerlendirdi. Hull City'de sezon ortasında Shota Arveladze ile yolların ayrılması hakkında konuşan ünlü isim Gürcü teknik direktörün ayrılık sebebini açıkladı. Ayrıca Acun Ilıcalı canlı yayında Emre Belözoğlu hakkında bir itirafta bulunmayı ihmal etmedi. İşte Acun Ilıcalı'nın o çok konuşulan açıklamaları...

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Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı konuk olduğu TV100 kanalında Hull City'i satın almasından Türk takımlarıyla transfer görüşmelerine; Fenerbahçe'den gelecek hedeflerine kadar bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Eleştirileri yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Bazen aklım hayalim almıyor. 'TV8'i nasıl satın aldın' diyorlar. 100 bölüm yapıyorum hepsi birinci. Yılda 100-140 bölüm yapıyorum. Hepsi birinci. Bu bölümlerden yapımcı olarak para kazanmayacak mıyız? Bunları yaptık. Hangi manyak gidip bütün kazandığı parayla kanal satın alır? Ben bütün kazandığım parayla gidip kanal aldım. TV8 son 5 yılda en çok kazanan iki kanaldan biri" dedi.

"Zam yapmak zorunda kaldık"

Şampiyonlar Ligi yayınları için zam yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Ilıcalı, "Özür dileyerek anlatmak zorundayım. Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Euro ile alıyorsun. Adamlarla euro ile anlaşıyorsun. Euro'nun çok ciddi artmasından dolayı zam yapmak zorunda kaldık. Hayalim bu değildi. Daha iyi fiyatlara vermekti. İşin eksiye dönme durumu oluşuyor bu şekilde. Önceliğim para kazanmak değil çünkü. Exxen, ekonomik dünyamda para kazanma önceliğim değil. Dijital dünyada çok önemli yeri almak istiyorum" diye konuştu.

"Hiçbir takımın hakkı yenmesin"

Türk futbolundaki kaosu eleştiren Türk iş insanı şöyle konuştu:

"Türkiye'de futbol üzerinden niye kaos yaşanıyor? Anlayamıyorum. Yunanistan da aynı durumda mesela. Adamlar bir çözüm bulmuş. Büyük takımların maçlarına yabancı hakem getiriyorlar. Acil tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince dile getireceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa aşırı rahatsız olurum. Lehine haksız karar verilirse aşırı rahatsız olurum. Hiçbir takımın hakkı yenmesin. Böyle bir lig olsun. Güven kaybolduysa bu işin tek çözümü var. Yabancı hakem."

"Dört büyüklerden de futbolcu alıyordum"

"Fenerbahçe'ye bonservis kazandırmak için yapılan yorumlar" diyen Acun Ilıcalı, "Hayatımda böyle saçma sapan şeyler görmedim. Fenerbahçe'ye zaten destek oluyorum. İstedikleri zaman buradayım. Başkanımız benden ne rica etse yaptım. Kanalda kampanya yaptım. Bundan ötesi var mı? Üç geceyi Fenerbahçe'ye ayırdım. Bu kadar bariz bir şekilde Fenerbahçe'ye destek olan biri olarak, şunu öyle yapalım, böyle yapalım diyecek halim yok. Fenerbahçe'den oyuncu alıyormuşum. Galatasaray'dan futbolcu alıyordum son dakika kendisi gelmedi. Beşiktaş'tan da istedim. Trabzonspor'dan Kouassi'yi istedik. Ertuğrul'la (Doğan-Trabzonspor Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) anlaştık. Son gün bizim geç kalmamızdan dolayı işlemler yetişmedi. Burak Yılmaz'ı da istedim. Babel'i normalde alıyordum. Galatasaray'ın hocası değişti. Yeni hoca 'Babel'i oynatacağım' dedi. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye destek oluyorum. Bununla ilgili insanlar bana antipati gösterecekse ona bir şey diyemeyeceğim. Diğerleri de kendi takımına destek oluyor. Küçükken maç önlerinde sabanlardım. Stadın önünde yatardım. O zaman da destek oluyordum. Yemekten kısıp bilet alıyordum. Buradan o işi nereye taşıyacaklar bilmiyorum. Takımımı tutuyorum, destek oluyorum. Destek olmaya da devam edeceğim. Hayatım boyunca içim dışım bir oldu. Bu konuda da hiçbir şey saklamadım" açıklamalarını yaptı.

"Kendimi şehre kabul ettirebildim"

Satın aldığı İngiltere İkinci Ligi ekibi Hull City'yle ilgili olarak ise Acun Ilıcalı, "Şehirde küskün bir seyirci vardı. Bu takım eski Premier Lig takımı. Yıllar içerisinde seyirci küsmüş. Benden önceki takım sahibiyle ilişki kopmuş. Benim geldiğim dönem böyle bir dönemdi. Bir şekilde iletişim kurabildim seyirciyle. Kendimi şehre kabul ettirebildim. Avrupa'da İngilizlerin bu kadar farklı olduğunu düşünmüyordum. Kuzey Avrupa bölümü. Kuzey Avrupa'da takım alınca hep tepkiyle karşılaşıyorsun" ifadelerini kullandı.

"Premier Lig'e hemen çıkacağız demedim"

Hull City ile ilgili olarak uzun vadeli yola çıktıklarını kaydeden Ilıcalı, "Premier Lig'e hemen çıkacağız demedim. Dünyanın en zor ligi. Her maç üç ihtimalli. Maçlardan önce bizi favori gösteriyorlar mı, göstermiyorlar mı ona bakıyorum. Her maç üç ihtimalli gözüküyor. 'Bu ligden hemen Premier Lig'e çıkarırım' diye bir sözüm yok. Şimdiye kadar başaramadığım hiçbir şey olmadı. Allah bunu bana nasip etti. Belki ileride olmayabilir. Ama Premier Lig'e çıkabileceğimize inanıyorum. Hoca getirdik. Hocanın ilk raporu "Çok kaliteli bir takımız, ben şaşkınım. Şu anda puan tabelasında alt sıralardayız, ancak iki maç üst üste galibiyetle üst sıralara çıkabiliriz. Bu sene alışma ligimiz olur, seneye daha başarılı olur" dedi.

Jorge Jesus ve Fenerbahçe övgüsü

Türkiye’nin en başarılı teknik direktörü bence Jesus diyen Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe şu anda kadro derinliği olarak çok zengin. Alex dönemi dışında hayatım boyunca gördüğüm en derin kadro, bu sezonki kadro. Fenerbahçe’nin şu anki durumunu Galatasaray’ın geçmiş yıllardaki Avrupa havasına benzetiyorum" diye konuştu.

"Şota ile fikir ayrılığı yaşadık"

Shota Arveladze'nin ayrılık sürecini anlatan Acun Ilıcalı, "Hull City'de Shota, geçen sene gayet başarılı oldu. Bu sene sadece bir fikir ayrılığı yaşadık. Bizim futbol aklımız, teknik oyuncuları transfer etti. Hoca da bu konuda daha defansif düşündü. Bu da bir fikir ayrılığıydı. Hepimiz aynı tarafta olmazsak başarı gelmez. Hull City'de benim aradığım futbol, şu an Fenerbahçe'nin oynadığı futbol zaten. Getirdiğimiz futbolcular, bu futbolu oynamak için geldiler" dedi.

"Benim aklım hep Emre Belözoğlu’nda kaldı"

Hull City’de istediği futbolun Fenerbahçe’nin şu an oynadığı futbol olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Benim aklım hep Emre Belözoğlu’nda kaldı. Futbola olan konsantrasyonu, motivasyonu, hep aklımda kaldı. Başakşehir'i görüyorsunuz. Fiorentina'ya üç falan atıyor. Mutlaka bir yerde buluşuruz. Onun doğru zamanda olması lazım" dedi.

"İngiltere'de bundan bir tane var dedi"

"Dünyanın en önemli teknik adamlarından iki tanesiyle görüştüm." diyen Ilıcalı, "Benim aklım, hep bizim Emre Belözoğlu'nda kaldı. Ancak Emre'nin yanında çalışmış, şu anda bizimle çalışan bir arkadaşımız aradı ve 'O futbol aklını istiyorsanız, İngiltere'de bundan bir tane var' dedi. Kim dedim, Liam Rosenior dendi. Görüştüm, çok dolu olduğunu gördüm. Felsefesi, zaten bizim istediğimiz futboldu." ifadelerini kullandı.