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Kuduz olan çocuk ölecek dedi doktorun konuşması kriz çıkardı!

Kuduz olan çocuk ölecek dedi doktorun konuşması kriz çıkardı!

Türkiye yaklaşık 2 haftadır Bitlis'te kuduz olan çocuğu konuşuyor. Ailesine son kez gösterilip yoğun bakımda uyutulan çocuğun doktoru son durumunu anlattı. Çocuk çok yüksek ihtimal ölecek dedi konuşması olay oldu.

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Bitlis'te köpekler tarafından ısırılan 2 çocuktan birine kuduz teşhisi konması Türkiye'nin gündemine oturdu. Alınan son bilgilerde çocuğun durumunun kritik olduğu belirtilirken sosyal medyaya yansıyan bir konuşma büyük tepki çekti. Twitter'daki bir sohbet odasına 'doktor' olarak katılan bir kişi, çocukların ailelerine dava açılması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Bitlis'te 2 çocuk, sokak köpekleri tarafından ısırıldı ve Ankara'ya sevk edilen çocuklardan birine kuduz teşhisi konuldu. Yaşanan üzücü olayın ardından kuduz olan çocuğun durumunun kritik olduğu açıklanırken tartışmaları da beraberinde getirdi.

"Çok yüksek ihtimalle çocuklar ölecekler. Ne oldu? Köpek yüzünden öldü.

Zaman zaman Türkiye'nin çeşitli illerinde bu tarz olaylar yaşanırken sosyal medyaya yansıyan bir konuşma tepki çekti. Twitter'da, hayvan dernekleri tarafından açılan sohbet odasında 'doktor' olarak katılan bir kişi, açıklamalarıyla gündem oldu.

"Anne babaya dava açılmalı"

Bitlis'te kuduz olan çocukla ilgili açıklama yapan konuşmacı, anne babaya dava açılması gerektiğini söyledi.

Olayda çocukların da sorumlu olduğunu söyleyen katılımcı, "Çok yüksek ihtimalle çocuklar ölecekler. Ne oldu? Köpek yüzünden öldü. Ben yönetimin yerinde olsam bu anne babaya kamu davası açılması gerekirdi. Bu çocuklar sorumlular normalde. sadece kedi köpek suçlamamamız gerekiyor. ya da onları sokakta besleyenler ya da onları kısırlaştırmayan yönetimler değil anne baba da burada problemli." şeklinde konuştu

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