ABD seçim sonuçları bomba Türk adayı Doktor Mehmet Öz büyük şok yaşadı! Joe Biden yıkıldı

ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Dr. Mehmet Öz, Pennsylvania'dan Cumhuriyetçi Parti adayı olmuştu. Dr. Mehmet Öz'ün, Demokrat rakibi John Fetterman’a karşı kaybettiğini duyurdu. ABD ara seçiminde ilk sonuçlar da geldi. ABD'de bu kez Başkan değil sadece Kongre üyeleri seçiliyor. Kendisi yarışmasa da seçim, Başkan Joe Biden için büyük önem taşıyor. Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağı Başkan için de belirleyici bir öneme sahip.

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ABD'de seçmenler Kongre Ara Seçimi için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ediyor. ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 224 koltukla çoğunluğu ele geçirdiğini öne sürdü. Başa baş yarışın devam ettiği Senato yarışında ise kritik 7 eyaletteki oy sayım süreci devam ediyor. Bu ara seçim ABD başkanı Joe Biden için çok kritik önemde. Zira mecliste çoğunluğu kaybederse işi çok zor. Kongre’nin Cumhuriyetçiler tarafından yönetilmesi Başkan Biden’ın seçim öncesi politikalarına engel olabilir, olası soruşturmaları şekillendirebilir.

Mehmet Öz seçimi kaybetti

ABD ara seçiminde yarışan tek Türk kökenli aday olan Doktor Mehmet Öz rakibine yenildi. Kongre ara seçimlerinde Pennsylvania'dan Cumhuriyetçi Parti adayı olan Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman’a karşı seçimi kaybetti. Seçim yarışını 144.4 ile rakibi Fetterman kazandı.

ABD ara seçim sonuçları

ABD'de ara seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek. ABD'de, Senato'nun bir kısmının ve Temsilciler Meclisi'nin tamamının yenileneceği ara seçimler için vatandaşlar sandık başına gitti. Amerikan halkı 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamını yeniden seçmek için oy kullanıyor. Senatoda'ki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Senato seçimlerinde sayım halen başa baş gidiyor. Georgia, Pennsylvania, Arizona ve Nevada eyaletlerindeki kilit koltuklar Senato’daki çoğunluğun kimde olacağını gösterecek. Ülkenin iki yakası arasında oy verme işleminin 6 saat farkla bitmesi nedeniyle tablo tam olarak netleşmekten uzak.

Kongre’deki dağılımı belirleyecek olan bu seçim, 2024 başkanlık seçimindeki adaylar bağlamında da konuşuluyor.

Donald Trump zaferi ilan etti

Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, seçimi takip ettiği Florida'daki konutu Mar a-Lago'da erken zafer konuşması yaptı. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 224 koltukla çoğunluğu ele geçirdiğini öne sürdü. Ayrıca, senatörlük yarışını kazanan Cumhuriyetçi adayları da tebrik etti.